Une femme décède après qu’un « agent de sécurité se faisant passer pour un médecin lui ait pratiqué une chirurgie »

UNE FEMME est décédée après qu’un agent de sécurité se faisant passer pour un médecin l’ait opérée.

Shameema Begum, 80 ans, est décédée deux semaines après que l’ancien garde de sécurité Muhammad Waheed Butt l’ait opérée dans l’un des plus grands hôpitaux du Pakistan.

Pacific Press/LightRocket via Ge

Un ancien agent de sécurité s’est fait passer pour un médecin et a opéré une femme âgée[/caption]

Sa famille a déclaré à Geo TV qu’ils avaient emmené Begum à l’hôpital Mayo de Lahore le 17 mai pour une intervention chirurgicale afin de traiter une blessure au dos.

Ils affirment que Butt les a ensuite approchés en se faisant passer pour un médecin et leur a proposé de les aider – et ils l’ont payé pour l’opération et deux visites à domicile pour réparer la blessure.

Cependant, la blessure s’est aggravée et a commencé à saigner abondamment, ce qui a amené la famille à tirer la sonnette d’alarme.

Et terrifiant, lorsque la famille est retournée à l’hôpital, on leur a dit qu’aucun médecin de ce nom n’y était employé.

Cependant, ils ont vite découvert que Butt avait auparavant été employé comme garde de sécurité.

Un porte-parole de l’hôpital de Mayo a déclaré à l’agence de presse AFP : « Nous ne pouvons pas suivre ce que chaque médecin et ce que fait tout le monde à tout moment. C’est un grand hôpital.

Ils ont ajouté qu’il n’était toujours pas clair quel type de chirurgie était pratiqué dans la salle d’opération de l’hôpital.

Le directeur médical de l’hôpital, le Dr Iftikhar, a déclaré qu’ils avaient aidé la police à localiser Butt et qu’il a maintenant été arrêté.





Il a également été révélé qu’un autre employé de l’hôpital avait été suspendu pour avoir aidé à la salle d’opération.

Mais la police de Lahore pense que ce n’est pas la première fois que Butt est un imposteur.

Le porte-parole de la police, Ali Safdar, a déclaré: « Butt s’était fait passer pour un médecin et avait également rendu des visites à domicile à d’autres patients dans le passé. »