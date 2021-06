Une femme décède après être tombée des falaises devant des amateurs de plage horrifiés à Durdle Door

UNE FEMME est décédée après être tombée des falaises devant des amateurs de plage horrifiés à Durdle Door.

Elle descendait les falaises rocheuses de 150 pieds qui forment aujourd’hui le célèbre monument du Dorset.

La femme descendait les falaises quand elle est tombée à sa mort Crédit : ©Graham Hunt

Elle a subi des blessures mortelles en tombant sur des rochers sous la falaise qui surplombe la célèbre plage de Man o ‘War.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux mais n’ont pas pu sauver la femme et elle a été déclarée morte sur les lieux.

L’incident a eu lieu du côté est des falaises de Durdle Door, l’un des jours les plus chauds de l’année.

La célèbre arche de Durdle Door a connu plusieurs incidents d’urgence au cours de la dernière année, car elle est devenue un endroit populaire pour les tombeurs.

Un porte-parole du Lulworth Estate, propriétaire de la plage, a déclaré: « Je comprends qu’une femme soit tombée en descendant les falaises au-dessus de la plage de Man o ‘War.

« La police du Dorset a demandé à notre personnel d’aider à contrôler les visiteurs pour permettre à l’hélicoptère d’atterrir. »

INCIDENT TRAGIQUE

L’incident s’est produit à 15h07 aujourd’hui et la police enquête actuellement sur les circonstances de cette mort qui ne semble pas suspecte.

Une porte-parole de la police du Dorset a déclaré: « À 15 h 07, la police du Dorset a reçu un rapport selon lequel une femme était tombée d’une falaise à Durdle Door près de Lulworth.

« Les agents sont assistés avec d’autres collègues des services d’urgence. Malheureusement, la femme a été déclarée morte sur les lieux.

« Les agents enquêtent sur les circonstances de cet incident tragique. »

Une porte-parole des services d’incendie et de secours du Dorset et du Wiltshire a confirmé que les équipes de pompiers de Bere Regis, Dorchester et Weymouth étaient sur les lieux pour soutenir les services d’urgence.

Elle a déclaré: « Nous avons été appelés à 15 h 14 après des informations selon lesquelles quelqu’un était tombé de haut sur la plage de Man O’War.

« Nous avons des équipages de Bere Regis et Dorchester présents, ainsi qu’une équipe de sauvetage technique de Weymouth. »