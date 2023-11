Une femme décède à cause des effets secondaires du médicament populaire « perte de poids » Ozempic​

Ozempic (semaglutide) peut contribuer à la perte de poids chez les personnes atteintes de diabète de type 2 par plusieurs mécanismes. Il appartient à la classe des agonistes des récepteurs GLP-1, qui agissent en réduisant le taux de sucre dans le sang tout en favorisant la perte de poids. Le sémaglutide stimule la libération d’insuline et inhibe le glucagon, entraînant une réduction de l’appétit et de la prise alimentaire. Cela retarde également la vidange gastrique, ce qui permet aux gens de se sentir rassasiés plus longtemps. De plus, cela peut affecter le centre de récompense du cerveau, réduisant ainsi les envies d’aliments riches en calories. Ces effets combinés peuvent conduire à une perte de poids progressive et soutenue chez les personnes utilisant Ozempic, ce qui en fait une option précieuse pour les personnes souffrant à la fois de diabète et désirant gérer leur poids.