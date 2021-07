Une FEMME qui aurait été décapitée lors d’un meurtre d’horreur en plein jour par son partenaire avait écrit une note déchirante à un tribunal pour lui permettre de le voir, The Sun peut exclusivement révéler.

Des images horribles diffusées en ligne cette semaine ont montré le moment où America Mafalda Thayer, 55 ans, a été traînée hors de sa voiture et son corps jeté dans la rue à Shakopee, Minneapolis.

L’Amérique Mafalda Thayer a été assassinée en plein jour mercredi Crédit : Facebook

Le partenaire américain Alexis Saborit a été arrêté pour suspicion de meurtre au deuxième degré Crédit : Bureau du shérif du comté de Scott

La police a déclaré jeudi que son partenaire Alexis Saborit, 42 ans, avait été arrêté pour suspicion de meurtre au deuxième degré.

Les dossiers judiciaires montrent que Saborit a déjà été reconnu coupable de délit grave d’agression domestique contre l’Amérique en 2017.

Une ordonnance de non-contact pour violences conjugales avant le procès visant à éloigner Saborit de sa victime a été imposée, mais l’Amérique a plaidé avec passion pour sa suppression.

LETTRE TRAGIQUE

Dans une note manuscrite tragique près de quatre ans jour pour jour avant son assassinat, America a déclaré au tribunal de district du comté de Carver: «Je m’appelle America M Thayer.

« Je vis avec Alexis Saborit depuis 4 ans, nous n’avons jamais de problème.

« Le problème que nous avons, c’est une dispute, il ne m’abuse jamais ! Jamais.

« Il n’a personne dans (sic) ce pays et ne parle pas anglais.

« J’ai besoin d’être en contact avec lui pour nous aider !

« Nous n’avons pas de problème depuis 4 ans s’il vous plaît. Nous n’avons jamais de problème.

«Nous irons à tout traitement recommandé.

« J’ai besoin que l’ordre sans contact soit supprimé s’il vous plaît.

« Merci! (sic)”

ABUS ARRESTATION

La pétition de l’Amérique a été acceptée et Saborit a été autorisée à la voir en personne et à lui parler au téléphone.

L’arrestation a eu lieu après l’arrivée des policiers dans la maison que Saborit et America ont partagée après qu’elle a appelé à l’aide.

Des documents judiciaires affirment qu’il a été retrouvé accroupi au-dessus de l’Amérique et la tenait au sol lorsqu’il a été arrêté.

America a déclaré aux flics que la bagarre avait commencé alors qu’ils buvaient dans un bar et que Saborit « pensait qu’elle parlait à un autre homme ».

Lorsqu’ils sont rentrés chez eux et alors qu’elle tentait de parler avec les agents, Saborit l’a poussée au sol, « la faisant tomber et s’éraflant le coude », selon les documents.

Il l’a ensuite maintenue au sol et « a tenté de lui mettre la main sur la bouche pour l’empêcher de parler aux agents ».

L’Amérique a écrit une lettre au tribunal défendant Saborit après l’avoir agressée en 2017 Crédit : Premier tribunal de district judiciaire du comté de Carver, MN

La scène du crime à Shakopee où le corps de l’Amérique a été jeté Crédit : Fox9

Saborit a également été reconnu coupable en 2017 de conduite sous l’influence de l’alcool après avoir percuté un autre véhicule en état d’ébriété.

Les agents arrivés sur les lieux ont trouvé un grand couteau de cuisine et une bouteille de rhum Bacardi dans sa voiture Mercury Milan.

L’année suivante, il a de nouveau été arrêté après avoir eu une altercation dans un bar de Shakopee.

On a découvert qu’il transportait un couteau pliant de trois pouces et un couteau de cuisine de dix pouces.

Lorsque la police a tenté de le mettre en attente pour qu’il puisse se désintoxiquer, Saborit a glissé des menottes et a tenté de s’enfuir.

SOUS GARANTIE

Saborit était en liberté sous caution pour incendie criminel et dommages matériels pour avoir prétendument tenté d’incendier son appartement alors qu’il aurait tué l’Amérique.

Il a été libéré par le juge Richard C. Perkins malgré l’observation du tribunal et l’affirmation de sa défense selon laquelle il est atteint d’une maladie mentale.

Les archives judiciaires montrent qu’il devait comparaître devant le tribunal en août pour avoir prétendument violé sa probation.

Saborit a également été précédemment reconnu coupable de deux incidents distincts de violence domestique à Jefferson Parish, en Louisiane, en décembre 2011.

Des collègues qui ont travaillé avec l’Amérique à un Dollar Tree l’ont décrite comme « pétillante » et « douce ».

Son amie, Mikala Dickerson, a déclaré: « Elle aimait tout le monde qu’elle rencontrait. C’est vraiment difficile et très traumatisant. »

Les flics ont critiqué la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant le moment où le corps de l’Amérique a été jeté dans la rue et ont déclaré qu’elle avait un fils.

Le chef de la police de Shakopee, Jeff Tate, a déclaré à Bring Me The News : « Nous savons qu’un passant a pris une vidéo de cet incident. Nous avons cette vidéo.

« Il est profondément troublant que le premier réflexe ait été de publier cela sur les réseaux sociaux.

« Cette femme a un fils, a une famille et des gens qui se soucient d’elle et le dernier endroit où quelqu’un devrait être informé d’une tragédie impliquant un être cher est via les réseaux sociaux.

« Heureusement, nous avons pu appréhender cet individu rapidement. »