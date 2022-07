Une femme déballe son cauchemar alors que “Tarantula” sort de sa valise après les vacances

Une vidéo récente partagée sur TikTok montre des souvenirs inattendus auxquels on peut s’attendre après son retour de vacances. La vidéo faisant le tour de la plateforme de médias sociaux montre comment une araignée tarentule s’est glissée hors de la valise d’une femme qui revenait de vacances. Dans la vidéo, on peut voir l’amie de l’utilisateur de TikTok passer un appel téléphonique avec incrédulité avant de montrer une photo de l’énorme araignée émergeant d’une pile de ses vêtements sur le sol. Il n’est pas confirmé si l’araignée était une tarentule ou non.

Selon Mirror, le citoyen britannique était revenu de vacances de Chypre. Les vacances méditerranéennes ont certainement été mémorables, car l’araignée des nations insulaires a rampé hors de ses bagages. Le Mirror rapporte que dans le clip, l’ami de Georgia peut être vu en train de passer un appel téléphonique frénétique à l’aide, avant que la caméra ne fasse un panoramique sur une pile de vêtements abandonnés jetés sur le sol. La grande araignée à huit pattes peut être vue clairement avant qu’elle ne se précipite dans sa nouvelle maison. La légende de la vidéo TikTok disait: “Salut RSPCA, je pense que j’ai peut-être ramené une tarentule dans ma valise de Chypre.”

Contrairement à de nombreuses araignées domestiques, les tarentules donnent la chair de poule aux gens parce qu’elles ont un corps et des jambes larges et poilus. Si vous souffrez d’arachnophobie, les tarentules seront certainement des cauchemars pour vous. Ces araignées carnivores peuvent mordre douloureusement un humain, cependant, le venin de la tarentule a une faible toxicité pour les humains.

Ces araignées sont des prédateurs nocturnes qui se nourrissent principalement d’insectes, mais elles ciblent également le plus gros gibier, notamment les grenouilles, les crapauds et les souris. Les tarentules sont des fouisseurs et se trouvent généralement dans le sol. Selon National Geographic, il existe des centaines d’espèces de tarentules dans la plupart des régions tropicales, subtropicales et désertiques du monde.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici