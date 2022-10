Une femme de Winnipeg, qui a choisi de mourir avec une assistance médicale, a déclaré que la lutte pour l’aide à domicile a conduit à une décision

Sathya Dhara Kovac, 44 ans, a choisi de mourir cette semaine, même si elle ne voulait pas partir pour l’instant.

Le décès de la femme de Winnipeg a été facilité par des professionnels dans le cadre du programme d’aide médicale à mourir du Manitoba.

Kovac a vécu avec la sclérose latérale amyotrophique, une maladie dégénérative qui a emporté sa mère, sa grand-mère et son oncle. Son état empirait, mais elle sentait qu’elle avait plus de vie à vivre – mais pas assez de soutien à domicile pour le faire.

“En fin de compte, ce n’est pas une maladie génétique qui m’a fait sortir, c’était un système”, a écrit Kovac dans une nécrologie à ses proches.

“Il y a un besoin désespéré de changement. C’est la maladie qui cause tant de souffrance. Les personnes vulnérables ont besoin d’aide pour survivre. J’aurais pu avoir plus de temps si j’avais eu plus d’aide.”

Lundi matin, la travailleuse de soutien et amie Shayla Brantnall a frotté la tête de Kovac alors qu’elle prenait ses dernières respirations à la maison dans sa véranda, entourée d’un petit groupe de personnes et de choses qui l’ont réconfortée – une photo de son chien, des bougies, des cristaux.

Mais selon la propre nécrologie de Kovac, les déclarations qu’elle a faites au Winnipeg Free Press et les choses qu’elle a partagées avec des amis, elle était épuisée par ses efforts infructueux pour obtenir plus d’aide pour ses besoins de base à la maison, et c’est ce qui l’a poussée à accéder à un service médical mort assistée.

“C’est dur parce que mentalement, elle était là… Elle a accepté les changements de son corps, mais sans assez de soutien, comment pourrait-on continuer ?” a déclaré Brantnall, qui a soutenu Kovac trois jours par semaine au cours de la dernière année et demie.

“Vous êtes constamment stressé, vous vous débattez constamment, comme, ‘Comment vais-je aller aux toilettes ? Comment vais-je manger ?’ Ce n’est pas vraiment une bonne qualité de vie non plus.”

Kovac est décédée sur ce banc de cèdre dans la véranda de sa maison lundi. Elle a vécu avec la SLA et a reçu une aide médicale à mourir, bien que des amis disent qu’elle n’a suivi le processus qu’en raison des obstacles auxquels elle a dû faire face en essayant d’obtenir des soins à domicile adéquats. (Soumis par Janine LeGal)

Kovac vivait seule à la maison avec son chien. Elle ne voulait pas abandonner cela pour vivre dans un établissement, a déclaré son amie Janine LeGal.

Elle a déclaré que Kovac n’avait pas dit au panel de professionnels qui avait évalué sa demande d’aide médicale à mourir qu’elle avait été poussée à demander l’AMM en raison d’un manque de soins à domicile adéquats, craignant que si elle partageait toutes ses raisons, ils la refuseraient.

“Sa mort était imminente dans le sens où elle avait la SLA, donc elle en serait morte à un moment donné, mais … elle aurait pu vivre encore plusieurs années et vivre une belle vie”, a déclaré LeGal.

“C’est vraiment douloureux pour moi de penser au fait qu’elle est partie parce que notre société ne se concentre pas sur le fait de donner aux gens ce dont ils ont besoin.”

L’Office régional de la santé de Winnipeg a déclaré que d’autres soutiens sont explorés avant que l’AMM ne soit accordée aux candidats.

Les candidats doivent avoir une “maladie, une maladie ou un handicap grave et incurable, un état de déclin avancé qui est irréversible et qui cause des souffrances intolérables”, a déclaré l’autorité sanitaire dans un communiqué. Il a confirmé que Kovac remplissait les critères d’éligibilité.

Kovac recevait 55 heures de soins à domicile par semaine. Alors que son état s’est détérioré au cours des cinq derniers mois, LeGal dit que ses besoins ont augmenté.

Il a été suggéré à Kovac qu’elle recherche une aide à domicile au-delà de ce qui lui était fourni par le système public, mais elle ne pouvait pas se permettre les coûts supplémentaires, a déclaré LeGal.

Kovac et son chien. (Soumis par Janine LeGal)

Dans une interview avec le Presse gratuite de Winnipeg publié après sa mort, Kovac a déclaré que la province et la Société de la SLA avaient indiqué qu’elle recevrait des soins 24 heures sur 24 si elle emménageait au Riverview Health Centre. Kovac a déclaré qu’elle préférait rester à la maison et qu’elle connaissait d’autres personnes décédées peu de temps après avoir été transférées dans des soins de longue durée.

Kovac s’est senti humilié par le processus de demande et de non-obtention de services de soins à domicile adéquats, a déclaré LeGal.

“Elle se souciait des voisins, des gens et de la communauté et elle voulait que les autres s’en soucient aussi, et parfois cela ne se produisait pas. Elle en était donc très blessée.”

Le chef de l’opposition NPD du Manitoba a déclaré que l’expérience de Kovac souligne la nécessité d’investir davantage dans les services de soins à domicile.

«Elle n’avait pas les bons services de soins à domicile», a déclaré Wab Kinew lors de la période des questions mardi, demandant à la première ministre Heather Stefanson ce que son gouvernement progressiste-conservateur fait pour améliorer les soins à domicile au Manitoba.

Stefanson a déclaré que le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, Scott Johnston, envisageait de réorganiser et d’améliorer les soins à domicile, cet examen comprenant notamment la manière de remédier aux pénuries de personnel.

“Nous reconnaissons qu’il reste encore du travail à faire”, a déclaré Stefanson. “C’est exactement pourquoi nous avons créé le ministère des personnes âgées.”

Nancy Hansen, professeure à l’Université du Manitoba et directrice du programme de maîtrise interdisciplinaire de l’université en études sur le handicap, affirme que l’AMM « est une sorte de solution simpliste à quelque chose qui nécessite une réflexion plus créative ». (Soumis par Nancy Hansen)

Nancy Hansen, professeure et directrice du programme de maîtrise interdisciplinaire en études sur le handicap à l’Université du Manitoba, a déclaré que l’affaire met en lumière de graves problèmes quant à la façon dont l’accès élargi à l’aide médicale à mourir est offert aux personnes handicapées.

Avant février, lorsque l’AMM a été étendue aux personnes handicapées, un demandeur devait faire face à une mort “imminente”, a déclaré Hansen.

“Je ne comprends pas pourquoi la société est si soucieuse de voir la mort aussi digne que liée au handicap, et pourtant une société ne fournira pas les ressources appropriées pour que les gens vivent dans la dignité”, a déclaré Hansen, qui est handicapé.

“Nous fournissons un financement en tant que société pour les éléments que nous apprécions, et il me semble qu’il y a un manque de valeur et un manque de valeur accordé au handicap”, a-t-elle déclaré.

Hansen a déclaré que la mort médicalement assistée “est une sorte de solution simpliste à quelque chose qui nécessite une réflexion plus créative”.

LeGal dit qu’elle regrette de ne pas avoir organisé plus tôt une campagne de plaidoyer plus robuste pour son amie.

“J’ai l’impression que sa voix n’a pas été entendue”, a déclaré LeGal. “Elle m’a beaucoup appris sur la valeur de la vie.”