Une femme de Winnipeg est décédée dans une maison de retraite après qu’un travailleur ait attaché le cordon d’appel hors de portée: documents du tribunal

Une résidente de 75 ans d’un foyer de soins personnels de Winnipeg est décédée après qu’une aide-soignante a mis un cordon d’appel hors de sa portée, dans ce que la police a appelé un cas de négligence criminelle causant la mort, selon des documents judiciaires.

Kathleen McCarthy est décédée d’une insuffisance respiratoire chronique à la maison de soins de longue durée de Kildonan le 19 juillet 2021, après avoir été en détresse médicale lorsqu’une source d’oxygène est sortie de son nez et qu’elle n’a pas pu la récupérer.

Un membre du personnel avait enroulé le cordon d’appel autour de la boîte hors de portée afin que McCarthy ne puisse pas l’utiliser pour appeler à l’aide, selon un affidavit de la police.

La police a déclaré que les trois aides-soignants “avaient négligé leurs responsabilités en tant qu’employés du foyer de soins personnels de Kildonan, ce qui a causé la mort de Kathleen McCarthy”.

McCarthy a emménagé dans la maison de Kildonan il y a dix ans après avoir subi un anévrisme cérébral. Elle avait des problèmes de mobilité et de dépression et était confinée dans son lit.

“C’était essentiellement la fin de sa vie”, a déclaré Bill McCarthy, le frère de Kathleen, âgé de 79 ans, lors d’une entrevue téléphonique avec CBC News depuis son domicile de Dieppe, au Nouveau-Brunswick.

Bill McCarthy, 79 ans, dit que sa sœur Kathleen avait des besoins complexes et il comprend pourquoi le personnel a peut-être été trop débordé pour l’aider. (Soumis par Bill McCarthy)

McCarthy se souvient avec émotion de sa sœur.

“Elle était le genre de femme qui aimait la compagnie, appréciait la foule”, a déclaré McCarthy.

“Vous saviez qu’elle était là,” dit-il.

“Assez joyeux. Les gens qui étaient avec Kathy étaient heureux d’être avec elle.”

Dans des documents judiciaires obtenus par CBC News, la police de Winnipeg allègue que trois aides-soignants ont commis une négligence criminelle causant la mort.

Ils ont dit qu’un assistant était initialement chargé d’enrouler le cordon d’appel hors de portée, tandis que les deux autres savaient que McCarthy ne pouvait pas atteindre le cordon mais ne l’ont pas dénoué.

CBC News n’identifie pas les travailleurs parce qu’ils n’ont jamais été accusés d’un crime.

Les détails sont contenus dans un affidavit utilisé par les agents pour obtenir l’autorisation du tribunal pour une ordonnance de production obligeant Revera, la société à but lucratif propriétaire de la maison de soins de Kildonan, à remettre les enregistrements de la boîte d’appel interne entre 18 h et 23 h le jour McCarthy décédés.

L’affidavit indique que McCarthy était connu pour tirer sur le cordon d’appel environ toutes les 10 minutes, donc obtenir un enregistrement des appels ce jour-là montrerait aux enquêteurs quand le cordon était hors de portée et pendant combien de temps.

Les enquêteurs ont renvoyé l’affaire à la Couronne, mais celle-ci n’a pas autorisé les accusations, a déclaré un porte-parole de la police de Winnipeg à CBC News.

Les documents judiciaires indiquent que le 19 juillet 2021, vers 18h30, une aide-soignante s’est rendue dans la chambre de McCarthy après qu’elle “ait tiré à plusieurs reprises sur le cordon de sa boîte d’appel”.

Le travailleur a répondu aux besoins de McCarthy, puis a enroulé le cordon de la boîte d’appel et a quitté la pièce vers 19 h.

Une photo soumise par la police de Winnipeg dans le cadre de son ordonnance de production montre un cordon enroulé autour de la sonnette d’appel à côté du lit de Kathleen McCarthy, illustrant ce qui se serait passé la nuit de sa mort. (Ordonnance de communication du Service de police de Winnipeg)

L’affidavit indique qu’elle a dit à un autre travailleur ce qu’elle avait fait et a expliqué que c’était parce que McCarthy criait. Elle a demandé au travailleur d’entrer dans la chambre de McCarthy si elle l’entendait crier, puis a fait sa pause.

Le deuxième travailleur n’est pas intervenu ou n’a pas déballé le cordon, indique l’affidavit.

Une troisième aide-soignante est entrée dans la chambre de McCarthy parce qu’elle n’arrêtait pas de crier. Il a remarqué le cordon enroulé autour de la boîte mais ne l’a pas déballé non plus, indique l’affidavit. Le travailleur a repris ses fonctions habituelles mais est rentré chez lui tôt ce soir-là parce qu’il avait mal au cou.

McCarthy a été déclarée décédée deux heures plus tard, vers 22 heures, après qu’une quatrième aide-soignante soit entrée dans sa chambre.

“Les lèvres de McCarthy étaient violettes, les yeux fermés et elle n’a pas répondu à son nom. L’oxygène de McCarthy n’était pas à sa place, pas dans ses narines, et reposait sur sa poitrine”, indique l’affidavit de la police daté du 23 novembre 2021.

Les documents judiciaires indiquent que McCarthy avait des antécédents d’anxiété chronique, ce qui l’a amenée à appeler fréquemment et à utiliser la cloche d’appel.

“McCarthy avait l’habitude de tirer la cloche car elle retirait toujours l’oxygène. Ils devaient mettre de l’oxygène car McCarthy deviendrait bleu si elle était éteinte”, indique l’affidavit.

L’aide soignante qui a noué le cordon autour de la boîte a déclaré qu’elle l’avait détaché vers 21 heures, mais lorsqu’une autre aide a trouvé McCarthy décédé à 22 heures, elle a signalé que le cordon était noué autour de la boîte, selon l’affidavit.

L’un des assistants a signalé l’incident au syndicat et celui-ci a informé Revera, qui a appelé la police pour enquêter.

“Les personnes dans les foyers de soins personnels sont très fragiles et elles ont besoin de ce soutien d’urgence, donc le faire retirer est profondément problématique”, a déclaré Laura Tamblyn Watts, PDG de CanAge, une organisation canadienne de défense des personnes âgées.

Si le personnel des foyers de soins personnels est surchargé de travail ou ne sait pas comment traiter un patient aux besoins élevés, il doit en parler avec son directeur des soins et ne pas prendre les choses en main, a déclaré Tamblyn Watts.

“Ce que nous voyons de plus en plus, c’est que le personnel essaie de se débrouiller, essaie d’étirer son temps parmi beaucoup de gens, ce qui, comme nous le savons, signifie une moindre qualité des soins pour tout le monde”, a déclaré Tamblyn Watts.

Une photo incluse dans l’ordonnance de communication de la police de Winnipeg montre la sonnette d’appel par rapport au lit de Kathleen McCarthy. (Ordonnance de communication du Service de police de Winnipeg)

Revera a déclaré à la police que les sonnettes d’appel sont connectées à un téléphone sans fil dans les zones communes auxquelles le personnel peut répondre, et il existe des enregistrements des appels.

Larry Roberts, directeur des communications de Revera, a déclaré à CBC News que dès que l’équipe de direction de Kildonan a découvert ce qui s’était passé, elle a informé le service de police de Winnipeg, l’Office régional de la santé de Winnipeg et la famille du résident.

Il n’a pas voulu commenter le statut d’emploi des trois assistants, mais a écrit dans un e-mail qu’ils “ont suivi nos politiques et procédures en ce qui concerne la discipline des employés”.

Le Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente les aides-soignants du foyer de soins, ne dirait pas s’ils y travaillent toujours.

Le porte-parole du syndicat a seulement dit que l’employeur a fourni une formation supplémentaire à tout le personnel en ce qui concerne les protocoles d’appel et a encouragé les membres à signaler toute préoccupation concernant les actes répréhensibles sur le lieu de travail dont ils ont été témoins.

Un porte-parole provincial du ministre de la Santé et du ministre des Aînés et des Soins de longue durée du Manitoba a déclaré qu’ils avaient été informés du décès de McCarthy et que l’Office régional de la santé de Winnipeg avait enquêté sur cet incident critique.

La famille sympathise avec les travailleurs

Kathleen McCarthy, ou Kathy comme on l’appelait aussi, était la plus jeune de quatre enfants. Originaire de Moncton, N.-B., elle a passé quelques années à Vancouver avant de venir à Winnipeg au milieu des années 1980.

Elle avait des problèmes de mobilité et de santé à cause de l’anévrisme cérébral dont elle souffrait dans sa maison d’hiver en Californie.

Elle a ensuite été évacuée médicalement vers Winnipeg et admise au foyer de soins personnels de Kildonan.

Bill McCarthy n’a jamais rendu visite à sa sœur à la maison de retraite mais a reçu des mises à jour régulières de son partenaire.

“Il n’y a jamais eu un mot de plainte à propos de la maison, jamais un mot négatif à propos de la maison”, a-t-il déclaré.

Il était sûr que sa sœur était bien soignée.

“Étant dans son état, si vous devez vous retrouver quelque part … elle a fini dans un bon quelque part, et en plus de faire le travail, j’avais le sentiment que les gens s’en souciaient”, a-t-il déclaré.

Une photo non datée de Kathleen McCarthy et de son frère, Bill McCarthy, avant que Kathleen n’ait un anévrisme qui a radicalement changé sa vie. (Soumis par Bill McCarthy)

Bill McCarthy pense que l’aide soignante qui a attaché le cordon du bouton d’appel de sa sœur l’a probablement fait parce qu’elle était débordée et qu’elle devait s’occuper d’autres résidents.

“Je suis sûr que si ce buzzer a été pris à Kathy, la personne qui le leur a pris le faisait pour le plus grand bien et a probablement été mortellement choqué quand ils ont découvert que cela pouvait être lié à une conséquence”, a-t-il déclaré. a dit.

Il ne pense pas qu’aucun des assistants ne devrait être inculpé, mais il pense que le foyer de soins doit revoir ses processus de traitement des patients ayant des besoins élevés, afin que les travailleurs n’oublient pas ceux qui n’ont pas besoin d’autant de temps.

Tamblyn Watts a déclaré que depuis le début de la pandémie de COVID-19, les foyers de soins personnels ont perdu 30 à 35 % de leur personnel, et ceux qui restent sont épuisés.

“S’il s’agit d’un cas unique, parce que le personnel était incroyablement débordé, n’avait pas d’éducation, essayait de prendre soin de trop de résidents, ce n’est pas quelque chose que nous pouvons résoudre avec une seule accusation criminelle contre une personne”, a déclaré Tamblyn Watts. .

Elle croit que des accusations devraient être portées le cas échéant, même si cela peut avoir un effet dissuasif sur une industrie déjà en difficulté.

Laura Tamblyn Watts, PDG du groupe de défense des personnes âgées CanAge, affirme que la technologie de la sonnette d’appel est obsolète et que les foyers devraient passer à une technologie plus récente. (Radio-Canada)

Tamblyn Watts pense également que les foyers de soins doivent repenser la façon dont ils s’occupent des personnes âgées.

Par exemple, McCarthy avait l’habitude de retirer le cordon d’oxygène de son nez et avait régulièrement besoin de travailleurs pour le remettre en place.

La technologie de la sonnerie d’appel est obsolète et les foyers de soins personnels doivent investir dans quelque chose de mieux, comme des capteurs de lit qui peuvent détecter les mouvements ou quand quelqu’un doit être retourné, a-t-elle déclaré.

“C’est une idée très démodée selon laquelle une personne vulnérable, probablement atteinte de troubles cognitifs, doit saisir quelque chose dans sa main et appuyer sur un bouton”, a déclaré Tamblyn Watts.

La technologie de la sonnerie d’appel date des années 1930 et 1940 et était destinée aux jeunes avec, par exemple, une jambe cassée qui avaient besoin d’appeler le personnel pour un verre d’eau, a-t-elle déclaré.

“Ils ne sont pas vraiment destinés aux personnes très fragiles et aux personnes âgées atteintes de troubles cognitifs pour pouvoir s’autoréguler lorsqu’elles en ont besoin. Ils ne peuvent généralement pas », a-t-elle déclaré.