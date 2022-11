Une femme de Winnipeg a retrouvé son chien 5 jours après le vol d’une voiture avec un chien à l’intérieur

Une femme de Winnipeg est submergée de gratitude après que des membres de la communauté, des organisations et des utilisateurs de médias sociaux se sont mobilisés pour aider à retrouver son chien de 10 ans, Oswald, après que son véhicule a été volé alors que l’animal était à l’intérieur la semaine dernière.

Le matin du 10 novembre – qui se trouvait être son anniversaire – Tanis Olson a pris la décision impulsive de laisser son goldendoodle dans son Honda CRV bleu alors qu’elle courait rapidement à l’hôpital Saint-Boniface.

La voiture roulait avec la radio allumée et elle a laissé un bol d’eau pour le chiot. Mais quand elle est sortie peu de temps après, sa voiture avait disparu – et Oswald aussi.

“À ce moment-là, vous ne pouvez même pas comprendre à quel point vous vous sentez seul”, a déclaré Olson, qui a d’abord pensé que son SUV avait peut-être été remorqué.

Après avoir appelé plusieurs entreprises en vain, elle a déposé plainte auprès de la police.

“Je me sentais coupable [and] terrible. J’aurais pu le ramener chez lui, pas le laisser dans la voiture. Je ne savais pas où chercher, s’ils étaient partis ou s’il courait partout.”

Sans aucune indication de l’endroit où se trouvait Oswald, elle et ses amis ont publié des messages sur les réseaux sociaux demandant aux gens de garder un œil sur sa voiture et le chien.

Les messages ont été partagés dans des groupes communautaires et sur différentes plateformes.

Olson s’est promenée dans le quartier de Saint-Boniface en appuyant sur les boutons du porte-clés de son véhicule, en espérant qu’il était suffisamment proche pour que la voiture décroche. Elle appelait quotidiennement les services animaliers.

“Je commençais vraiment à perdre espoir après cinq jours, et il faisait de plus en plus froid”, a-t-elle déclaré.

« Oh mon Dieu, c’est la voiture ! »

Le jour où la voiture a été volée, Valerie Peers a vu une publication sur Facebook à propos d’Oswald potentiellement en liberté dans son quartier, alors elle a su garder un œil sur lui.

Ce week-end-là, elle a remarqué quelques voitures garées dans une rue voisine qui avait été déneigée après la chute de neige. Mardi, il n’en restait plus qu’un : un Honda CRV bleu.

Elle a pris note de la plaque d’immatriculation du véhicule et l’a croisée avec les publications sur les réseaux sociaux.

“Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, c’est la voiture !'”, a déclaré Peers.

Quand il a flashé [the light] sur le siège avant… deux yeux bruns le regardaient. – Valérie Peers

Elle a appelé la police puis est partie pour la soirée avec son mari. Le couple s’est arrêté à la voiture abandonnée sur leur chemin.

Son mari a déneigé la voiture et a utilisé la lampe de poche de son téléphone pour regarder à l’intérieur.

“Il ne pouvait rien voir sur le siège arrière, mais quand il a flashé [the light] sur le siège avant… deux yeux bruns le regardaient », a déclaré Peers.

Oswald était dans la voiture, seul, depuis cinq jours.

Une photo d’Oswald quelques instants après avoir été libéré de la voiture volée abandonnée dans laquelle il a passé cinq jours, seul. (Soumis par Valérie Peers)

Quelques minutes après que Peers et son mari ont appelé la ligne non urgente de la police, des agents se sont présentés et ont brisé une fenêtre.

Ils ont mis Oswald en laisse, mais avant qu’il ne puisse être réuni avec son propriétaire, il devait s’occuper de ses affaires.

“Je vais dire qu’il a eu le pipi le plus long du monde quand il est sorti de la voiture parce qu’il est un bon chien”, a déclaré Peers en riant.

Le kismet du sauvetage d’Oswald ne s’est pas arrêté avec ce que Peers appelle son “sens d’araignée” – Olson se trouvait à quelques pâtés de maisons de l’hôpital lorsqu’il a été retrouvé.

Quelques minutes après avoir été libéré de la voiture, il retrouve son propriétaire, qui perd rapidement espoir de le revoir.

Agent d’information publique du Service de police de Winnipeg Const. Dani McKinnon a déclaré à CBC que l’unité des crimes contre les biens enquête sur le vol et souhaite rappeler aux conducteurs que même s’il fait plus froid, il est risqué de faire fonctionner une voiture sans surveillance.

Une leçon pour “vivre l’instant présent”

Olson dit qu’elle est submergée par le soutien qu’elle a reçu des Winnipegois et d’ailleurs, après avoir reçu des rapports d’observations potentielles d’autres provinces et pays.

“C’était incroyable de savoir qu’il existe un réseau de personnes qui surveillent leur communauté et sont prêtes à aider”, a-t-elle déclaré.

Oswald en sécurité chez lui après cinq jours éprouvants passés seul dans la voiture de son propriétaire qui avait été volée à l’hôpital Saint-Boniface de Winnipeg. (Soumis par Tanis Olson)

Sa priorité est maintenant de ramener le chiot, qui, selon elle, est un adepte strict des règles, dans sa routine familière. Oswald est en bonne santé et n’a pas été blessé physiquement.

“Dès qu’il est sorti du vétérinaire, il a littéralement roulé et glissé dans la neige comme si de rien n’était, et je m’en suis inspiré. Nous pourrions tous apprendre une telle résilience et vivre dans l’instant.”