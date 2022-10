Une femme de Winnipeg, 62 ans, remporte l’or au championnat du monde de dynamophilie

Une femme de Winnipeg qui a remporté l’or lors d’un championnat du monde de dynamophilie au cours de la fin de semaine dit qu’elle a commencé l’entraînement en force plus tard dans sa vie afin de suivre le rythme de ses petits-enfants.

Bien que Gail-Ann Breese, 62 ans, soit restée active tout au long de sa vie, elle a commencé à se sentir léthargique vers la fin de la cinquantaine et a cherché des moyens de gagner de l’énergie. Elle s’en est tenue à diverses formes de cardio mais n’a jamais envisagé l’entraînement en force jusqu’à ce qu’un ami en parle et dirige Breese vers un entraîneur.

“Certes, quand j’ai commencé, je n’avais aucune idée que je finirais championne du monde de dynamophilie”, a-t-elle déclaré à l’animatrice Marcy Markusa lors d’une interview mardi avec CBC. Radio d’information.

“Je monte un peu haut ces derniers jours.”

L’entraîneur de Breese l’a renseignée sur la densité osseuse et la perte musculaire qui survient après la quarantaine, dit-elle, et que l’entraînement en force peut aider à contrer cela. Ensemble, ils ont formé un plan de remise en forme pour Breese.

Elle a assisté à sa première rencontre de dynamophilie en décembre 2019 – un événement d’une journée comprenant trois tentatives de squat lift, bench press et deadlift.

“Je me souviens quand je suis sorti pour la première fois sur la plate-forme, [I thought] “Oh, s’il vous plaît, ne tombez pas à plat ventre”, a déclaré Breese.

Breese photographiée avec son entraîneur et préparateur physique Dino Camiré, qui dit que Breese l’inspire et que “tout est possible”. (Soumis par Dino Camiré)

Elle se qualifierait ensuite pour les compétitions de dynamophilie à l’échelle provinciale, nationale et dans l’Ouest canadien, ce qui l’a amenée à se joindre à Équipe Canada aux Championnats du monde de dynamophilie classique et équipée des maîtres à St. John’s, où 520 athlètes de 30 pays ont concouru plus tôt ce mois-ci.

Breese dit qu’elle était l’une des quatre femmes manitobaines à participer au championnat du monde, où elle a remporté deux médailles d’or – une pour le soulevé de terre et une pour le poids total, après avoir soulevé un total de 700 livres dans trois catégories. Elle a également remporté une médaille d’argent dans la catégorie squat lift et une médaille de bronze pour le développé couché.

Sa famille est fière et soutient son parcours de dynamophilie, même si “je suis sûr qu’ils en ont assez de manger du poulet maigre pour le dîner”, a déclaré Breese. Sa petite-fille prévoit de se déguiser en powerlifter pour Halloween cette année, a-t-elle déclaré.

Breese est à son meilleur grâce à la dynamophilie et dit que de nombreuses femmes plus âgées l’ont appelée leur inspiration. La dynamophilie a également aidé Breese à prendre sa retraite, la gardant active et sociale pendant cette transition, a-t-elle déclaré.

Le conseil du powerlifter aux autres qui souhaitent atteindre leurs objectifs de fitness est l’investissement personnel, l’éducation et la cohérence.

“Faites de vous une priorité”, a-t-elle déclaré. “Prévoyez du temps pour aller à la salle de sport… Renseignez-vous sur la nutrition, apprenez ce que vous mangez, puis soyez cohérent.”

Breese a remporté 2 médailles d’or, ainsi qu’une d’argent et une de bronze aux Championnats du monde de dynamophilie des maîtres classiques et équipés à St. John’s, T.-N.-L., où 520 athlètes de 30 pays ont concouru. Elle dit qu’elle était l’une des 4 femmes manitobaines à participer à l’événement. (Soumis par Dino Camiré)

L’entraîneur et préparateur physique de Breese, Dino Camiré, est propriétaire du One Family Fitness Centre à Winnipeg. Il dit que beaucoup de gens peuvent considérer le succès de Breese comme un “cadeau spécial”, mais la réalité est qu’elle avait un objectif et qu’elle s’y est tenue.

“Beaucoup de gens pensent qu’il suffit de prendre un haltère et de le faire quelques fois par semaine”, a-t-il déclaré à CBC dans une interview mardi. “Mais vous devez en fait augmenter cette charge… pour le reste de votre vie juste pour maintenir votre masse musculaire afin de compenser les changements avec le vieillissement.”

Camiré dit que Breese a triplé le poids qu’elle peut soulever au cours de ses trois années de dynamophilie, ce qui signifie qu’elle a augmenté son poids d’un pour cent chaque semaine.

“C’est très lent, très progressif, mais il faut être cohérent”, a-t-il déclaré.

En tant que geek du fitness à la fin de la trentaine, Camiré dit que Breese l’inspire à continuer à faire ce qu’il fait et que “tout est possible”.

Breese inspire également les autres dans la même tranche d’âge, dit-il, qui est un groupe démographique qu’il voit adopter le sport plus souvent comme un moyen de gagner et de maintenir la densité osseuse et musculaire.

Camiré dit qu’il est très fier de Breese et attend avec impatience ce que son avenir lui réserve.

“Maintenant, nous avons un champion du monde qui vit ici à Winnipeg, au Manitoba. C’est fou.”