Une femme de Whitehorse campe dans le froid pour protester contre le manque d’accès aux médecins

Devon Laing écoute un livre audio sous trois couvertures dans sa tente.

C’est là qu’elle était pour la première semaine de chutes de neige constantes au Yukon : pas pour s’amuser, mais pour manifester.

Sa campagne, intitulée Camping for Care, vise à attirer l’attention sur la difficulté pour elle et d’autres Yukonnais comme elle d’avoir accès à des soins médicaux appropriés.

“J’apprécie les inquiétudes pour ma sécurité, mais j’apprécierais beaucoup plus d’avoir accès à des soins médicaux appropriés”, a déclaré lundi à CBC Laing, qui a commencé à camper la semaine dernière.

Laing, qui est de la Première Nation Wiikwemkoong dans le nord de l’Ontario, a de nombreux problèmes de santé, notamment des nerfs pincés dans le dos, une discopathie dégénérative et un réflexe vestibulaire oculaire qui déclenche des migraines.

Elle a déménagé de Dawson City à Whitehorse avec son mari afin de pouvoir suivre une physiothérapie intensive pour ses problèmes de santé chroniques. Faire le déménagement signifiait abandonner leur maison, afin qu’ils puissent se payer le traitement.

Ensuite, ils ont perdu leur médecin de famille à Dawson City parce qu’ils avaient maintenant une adresse à Whitehorse.

La tente de Devon Laing installée derrière le Victoria Faulkner Women’s Centre le 31 octobre 2022. Laing prend un temps d’arrêt de sa manifestation pour retrouver la santé, dans le but de remettre en place la tente. (Anna Desmarais/CBC)

Le territoire ouvre lundi une nouvelle clinique bilingue dans la capitale avec des services sans rendez-vous accessibles au public.

Mais Laing dit que cela ne résout pas le problème pour les personnes atteintes de maladies chroniques comme elle qui sont sur la longue liste pour un médecin de famille.

“C’est formidable qu’ils ouvrent une nouvelle clinique… mais qu’en est-il des 3 200 autres d’entre nous qui attendent des médecins ? C’est inacceptable”, a déclaré Laing.

“Combien de temps faut-il pour embaucher deux médecins et deux infirmières ? Cela ne devrait pas prendre autant de temps.”

Au 4 novembre, il y avait 3 453 Yukonnais sur la liste d’attente, a confirmé le ministère de la Santé et des Services sociaux dans un courriel, bien que ce nombre fluctue constamment.

La pénurie nationale de travailleurs de la santé au Canada a été bien documentée tout au long de la pandémie de COVID-19. En octobre, le ministre de la Santé du Yukon a déclaré que le taux de postes vacants en soins infirmiers communautaires dépassait 40 %.

À l’époque, la ministre Tracy-Anne McPhee a qualifié la pénurie de «très, très grave» et a déclaré qu’elle touchait toutes les collectivités, y compris Whitehorse.

Laing a d’abord planté sa tente dans le parc Rotary, à côté de l’Assemblée législative du Yukon. De cette façon, a déclaré Laing, le gouvernement “la verrait tous les jours”. Elle a déménagé après que les agents du règlement de Whitehorse lui aient dit qu’elle avait enfreint une loi municipale en restant dans le parc.

Sofia Ashley, la directrice du Victoria Faulkner Women’s Centre, a entendu parler de la campagne de Devon sur les réseaux sociaux et a décidé de lui offrir un logement sur leur pelouse.

Une affiche Camping For Care à l’extérieur du Victoria Faulkner Women’s Centre au centre-ville de Whitehorse. (Anna Desmarais/CBC)

“Nous voulions vraiment lui offrir un espace pour amplifier le message qu’elle essaie de partager avec notre communauté”, a déclaré Ashley.

Ashley et d’autres femmes ont fait des affiches soutenant Laing et les ont placées devant leur fenêtre et à côté de la tente.

Les problèmes soulevés par l’histoire de Laing, comme le fait de devoir se déplacer pour obtenir des soins médicaux appropriés, se produisent de plus en plus souvent avec les femmes qui passent par le centre, a déclaré Ashley.

“La quantité de choses que Devon a dû abandonner pour continuer à se faire soigner est folle”, a-t-elle déclaré. “Elle n’aurait pas dû déménager, elle n’aurait pas dû renoncer à sa maison.

“Nous voyons cela régulièrement avec les gens également.”

Sofia Ashley réalise une affiche pour la campagne Camping for Care de Devon Laing. Elle dit que de plus en plus de femmes passent par le Victoria Faulkner Women’s Centre qui lui disent à quel point il est difficile de trouver des soins médicaux appropriés. (Anna Desmarais/CBC)

Laing ne campe plus dans le froid. Elle prend ce qu’elle appelle un “temps mort” pour sa propre santé, pendant qu’elle et son mari travaillent sur un nouveau système pour la garder au chaud et au sec dans la neige.

L’objectif est de revenir là-bas dès que possible pour poursuivre son travail de plaidoyer.

Le gouvernement du Yukon dit qu’il ne commentera pas sa campagne.