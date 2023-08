Une femme de West Kelowna cherche un pompier qui a sauvé sa maison

Kelowna, C.-B. –

Une évacuée de la Colombie-Britannique est à la recherche d’un pompier solo qui, selon elle, a sauvé sa maison des flammes avec un tuyau d’arrosage.

Marnie Endersby s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager son histoire dans l’espoir de trouver le pompier pour exprimer sa gratitude après que sa caméra de jardin ait capturé les images de leurs efforts héroïques jeudi dernier à West Kelowna.

« J’ai posté cette photo sur notre groupe Facebook Rose Valley », a déclaré Endersby, faisant référence à une capture d’écran montrant le pompier solitaire essayant d’éteindre les flammes.

« Beaucoup de gens m’ont envoyé un message pour en demander une copie et ils sont tellement touchés », a-t-elle déclaré. « C’est cool que nous puissions l’utiliser pour encourager les autres. »

Endersby, qui vit sur Pettman Road depuis sept ans, a déclaré que sa famille avait été évacuée jeudi matin alors que des incendies ravageaient son quartier.

Après avoir emballé des vêtements et placé un gicleur sur le toit pour les pompiers, Endersby, son mari et ses deux enfants se sont dirigés vers East Kelowna pour rester chez ses parents.

Jeudi vers 22 h, le couple s’est rendu au pied de Knox Mountain, au nord du centre-ville de Kelowna, pour observer l’incendie, qui avait sauté par-dessus le lac.

Ce qu’ils ont vu les a laissés sous le choc.

Endersby a déclaré qu’elle était ensuite retournée chez ses parents pendant que son mari restait pour regarder les flammes.

En tant que personne qui n’avait jamais connu une attaque de panique complète dans la vie, Endersby a déclaré qu’elle en avait eu une cette nuit-là après avoir reçu un appel de son mari, disant que l’incendie venait après leur propriété.

« Il vient de voir le feu monter au-dessus de la colline et se rapprocher de notre maison à 2h30 du matin. Il a vérifié notre caméra de jardin et il a dit: » bébé, c’est ça « , a déclaré Endersby. « Il a dit : ‘Nous sommes sur le point de perdre notre maison en ce moment.’

« J’ai commencé à avoir une crise de panique. Je ne pense tout simplement pas pouvoir regarder ça.

Elle a couru à l’étage pour prévenir ses parents.

« Je me suis assise sur le canapé, ma mère pleurait et mon père était juste sombre et nous avons regardé ce qui se passait sur mon téléphone avec mon mari sur haut-parleur », a déclaré Endersby.

Endersby a déclaré que son mari priait à un moment donné.

Soudain, elle a vu de la caméra de sécurité que deux camions de pompiers et une équipe de pompiers étaient arrivés dans leur allée pour éteindre les flammes. Ils ont quitté les lieux au bout d’une heure mais les flammes étaient encore grandes, a-t-elle dit.

Mais lorsque le couple a de nouveau regardé la caméra, ils ont repéré un pompier solo venant de nulle part luttant contre le reste de l’incendie avec son tuyau d’arrosage.

Endersby a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi ce pompier solitaire avait décidé de rester, mais qu’elle lui en était reconnaissante.

« Nous avons juste l’impression qu’il est notre ange et notre héros », a déclaré Endersby, qui est resté debout jusqu’à 4 heures du matin pour regarder la scène.

Lorsque le couple s’est réveillé à 8 heures du matin vendredi, Endersby a déclaré que des images de caméras de sécurité montraient « leur maison se tenant là sans dommage majeur ».

« Et nous avons vu une combustion lente, mais c’était tout », a déclaré Endersby. « Nous avons juste poussé un énorme soupir de soulagement, nous sommes tellement reconnaissants d’avoir encore notre maison et nos souvenirs. »

Endersby a déclaré que sa famille était maintenant impatiente de se connecter avec le pompier pour entendre sa version de l’histoire.

« Nous sommes simplement curieux de savoir quel a été le processus et quelles sont ses pensées derrière cela, et ce serait tout simplement incroyable de pouvoir le remercier en personne », a déclaré Endersby.

Que dirait-elle si elle pouvait un jour rencontrer son héros ?

« Merci d’avoir sauvé notre maison et nos souvenirs, en particulier pour nos enfants », a déclaré Endersby.

« J’encadrerais votre photo dans notre maison pour vous rappeler de ne jamais oublier cette bénédiction. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 août 2023.