Une femme de Wauconda accusée d’avoir créé un faux employé pour voler les affaires de Cary – Shaw Local

Une femme de Wauconda fait face à des accusations de vol et de fraude après que la police a allégué qu’elle avait créé un faux employé dans le système de paie d’une entreprise Cary, selon les archives judiciaires.

Kristen J. Delboccio, 39 ans, du bloc 26600 de North Anderson Road, a été accusée vendredi de fraude informatique impliquant 1 000 $ et 50 000 $ et de vol impliquant 500 $ et 10 000 $, selon une plainte pénale.

Delboccio a été accusé d’avoir utilisé le système de paie d’Appliance Marshall Repair, basé à Cary, pour créer un faux employé du nom de “Del, K”. et l’enregistrement d’heures frauduleuses pour l’employé, selon la plainte. Le compte bancaire de dépôt direct du faux employé était le même que celui de Delboccio, selon la plainte.

Delboccio a également été accusée d’avoir utilisé le système de paie pour générer un chèque de paie supplémentaire pour elle-même en décembre, selon la plainte.

Delboccio a été accusé d’avoir volé près de 10 700 $ au total en utilisant des chèques de paie frauduleux, selon la plainte.

Delboccio était une employée de l’entreprise, c’est ainsi qu’elle a pu accéder à son système, a déclaré le chef adjoint de la police de Cary, Scott Naydenoff. Le faux employé a été payé sur une période d’un mois en décembre.

Delboccio a été embauché comme comptable début novembre, a déclaré Annie Zielinski, la responsable du bureau de l’entreprise.

Les vols ont été découverts « complètement par accident » après que des inquiétudes ont été exprimées concernant la faible fréquentation de Delboccio, a déclaré Zielinski. Un examen des livres comptables de l’entreprise a révélé des écarts, ce qui a incité une enquête plus approfondie.

Les propriétaires sont “des gens très gentils, attentionnés et de confiance”, a déclaré Zielinski, et Delboccio “en a profité”.

“Nous voulions en parler parce que nous espérons que d’autres personnes ne se retrouveront pas dans cette situation”, a-t-elle déclaré, faisant référence à une affaire de vol et de contrefaçon de 2017 impliquant Delboccio.

Dans cette affaire, Delboccio a été accusé d’avoir volé 10 000 $ et 100 000 $ à PowerCom Corp, basée au lac de Zurich, entre août 2015 et décembre 2016, selon l’acte d’accusation du comté de Lake.

Elle a été accusée d’avoir rempli des chèques d’entreprise préalablement signés avec son nom, d’avoir déposé les chèques sur son compte, puis d’avoir enregistré les paiements dans le logiciel de comptabilité de l’entreprise avec d’autres noms de bénéficiaires, selon l’acte d’accusation.

Elle a plaidé coupable de vol en 2019 et a été condamnée à trois ans de probation pour crime de deuxième chance, selon les archives judiciaires. Elle a également été condamnée à verser 25 000 dollars de dédommagement à l’entreprise et à effectuer 150 heures de service public.

Un mandat d’arrêt à son encontre a été émis dans l’affaire du comté de Lake pour ne pas avoir comparu devant le tribunal après que les procureurs ont demandé la révocation de sa probation, selon les archives judiciaires.

Les procureurs allèguent qu’elle n’a pas payé près de 13 000 dollars de dédommagement, n’a pas réussi à terminer le service public requis et a échoué à plusieurs tests de dépistage de drogue, selon une requête déposée en juin.

Delboccio n’avait pas d’avocat répertorié dans les archives judiciaires du comté de McHenry lundi après-midi.