Une femme de Waterloo accusée alors que la police enquête sur une altercation motivée par la haine au centre Kitchener DriveTest

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

La police régionale de Waterloo a arrêté une femme de Waterloo âgée de 27 ans dans le cadre d’une enquête sur une prétendue altercation motivée par la haine dans un DriveTest Center à Kitchener, en Ontario, mercredi.

Selon la police, l’incident s’est produit vers 12 h 30 mercredi. L’une des personnes impliquées était Mifrah Abid, qui coordonne le programme Ensemble contre l’islamophobie pour la Coalition des femmes musulmanes du KW.

Une vidéo publiée sur le fil Twitter d’Abid montrait Abid alors qu’elle confrontait la femme. Abid dit que la femme a fait une insulte raciale, ce que la femme nie dans la vidéo.

« Nous attendons tous dans cette file, et tout le monde vous a entendu ici faire un commentaire raciste sur les personnes brunes », a déclaré Abid dans la vidéo. « Ce n’est pas bien. »

Peu de temps après, la femme est vue sur la vidéo se précipitant vers Abid, attrapant le téléphone d’Abid et le lui lançant. Une deuxième vidéo prise par un passant montre également l’altercation en cours. Les deux vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

MONTRE | Une vidéo de l’altercation a été publiée sur Twitter. Il contient un langage offensant et montre une agression:

J’ai commencé à enregistrer quand elle a commencé à devenir extrêmement agressive & menaçant contre moi…./2 pic.twitter.com/NouZYFCEaY —@AcrossHerTable

La coalition a publié une déclaration disant que les membres sont « blessés et choqués » par l’altercation.

« L’ensemble de l’organisation soutient Mifrah alors qu’elle prend des mesures pour signaler à la police l’agression présumée motivée par la haine. Nous sommes également prêts à soutenir Mifrah avec nos recours en conseil », a déclaré la coalition.

Sur son propre fil Twitter, Abid a déclaré qu’elle était dans un « état de choc » après l’altercation.

« C’est littéralement ce que nous faisons au [coalition]. Nous aidons les victimes à signaler la haine et à obtenir de l’aide. Je tremblais de partout », a tweeté Abid. « Nous formons littéralement les gens à être des spectateurs actifs et à lutter contre le racisme et pourtant, j’étais là. J’ai été pris complètement au dépourvu quand j’ai été frappé par cette femme. »

La police a accusé une femme de Waterloo d’agression, d’agression armée et de vol de moins de 5 000 $. La femme a été détenue pour une enquête sur le cautionnement, a indiqué la police dans un communiqué.

« Pas acceptable n’importe quand, n’importe où »

Les politiciens locaux ont réagi aux vidéos en ligne.

Le maire de Kitchener, Berry Vrbanovic, a déclaré que la vidéo « est très bouleversante ».

« Ce type d’agression n’est pas acceptable n’importe quand, n’importe où », a tweeté Vrbanovic, affirmant qu’il soutenait la Coalition des femmes musulmanes.

« Toute notre communauté à dénoncer toute haine et tout racisme dans notre région et partout », a-t-il déclaré.

La députée provinciale de Waterloo, Catherine Fife, a également qualifié l’altercation de « très bouleversante » et a demandé à Abid de contacter son bureau si elle avait besoin de soutien.

Le maire de Guelph, Cam Guthrie, a tweeté qu’Abid était « très courageux et puissant pour dénoncer une discrimination aussi vile contre vous et les autres personnes présentes dans cette pièce ».

La police demande à toute personne qui a été témoin de l’altercation ou qui a des informations sur l’affaire d’appeler le 519-570-9777. Des agents de l’unité de l’équité, de la diversité et de l’inclusion et de l’unité des enquêtes générales du Service de police régional de Waterloo enquêtent.