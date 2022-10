Une femme de Vernon portée disparue à Kamloops – Kelowna Capital News

Le détachement de la GRC de Kamloops demande l’aide du public pour retrouver une femme de Vernon qui a été portée disparue après avoir été à Kamloops au cours de la fin de semaine.

Tristen Phillip, 24 ans, a été vue pour la dernière fois dans une entreprise du pâté de maisons 300 de la rue Victoria vers 12 h 45 le dimanche matin 2 octobre et n’a eu aucune communication connue avec ses amis ou sa famille depuis.

« Sa famille, ses amis et le détachement de la GRC de Kamloops s’inquiètent pour son bien-être et espèrent que Phillip, ou quelqu’un qui a des informations sur l’endroit où elle pourrait se trouver, contactera la police dès que possible », a déclaré le cap. Crystal Evelyn, porte-parole de la GRC de Kamloops.

Phillip mesure 5 pieds 7 pouces et pèse 250 livres, a de longs cheveux noirs et des yeux bleus. Elle portait un pantalon noir, un chemisier bleu à motifs de fleurs, des chaussures compensées noires et avait un sac à main noir. Phillip avait peut-être aussi une veste en jean.

Toute personne disposant d’informations pouvant aider à la localiser, y compris des images de vidéosurveillance ou de caméra de tableau de bord, est priée de contacter le détachement de la GRC de Kamloops au 250-828-3000 et de référencer le dossier 2022-35306.

LIRE LA SUITE: Les étudiants du Collège Okanagan écrasent la compétition pour remporter le championnat national



roger@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

KamloopsFemme portée disparueGRCVernon