Une femme de Vernon nommée à l’Ordre du Canada, une femme de Kelowna également honorée

Ce sera une journée spéciale le mercredi 21 juin dans la capitale nationale pour une femme de Vernon.

Margo Greenwood deviendra Officier de l’Ordre du Canada.

Son Excellence Mary Simon, gouverneure générale du Canada, remettra des distinctions honorifiques canadiennes à des membres des Premières Nations, métis et inuits pour célébrer leurs succès, ainsi qu’à des personnes non autochtones qui ont apporté une contribution positive au Canada, notamment des initiatives soutenant la réconciliation et les peuples autochtones. au Canada.

Les personnes nommées et les récipiendaires seront reconnus pour leur innovation, leur compassion, leur excellence ou leurs contributions remarquables à leurs communautés par l’Ordre du Canada et les Décorations pour service méritoire (division civile).

Greenwood est un ardent défenseur des droits des enfants, des jeunes et des familles des Premières Nations, inuits et métis.

Professeure à l’Université du Nord de la Colombie-Britannique et responsable académique du Centre de collaboration nationale pour la santé autochtone, Greenwood a mené des décennies de recherche novatrice sur l’éducation de la petite enfance, concentrant ses études sur la santé et le bien-être des individus et des communautés autochtones.

Grâce à son travail, elle a contribué à façonner les politiques et à faire progresser l’équité en santé publique pour améliorer le bien-être des Autochtones au Canada et à l’étranger.

La présentation à Greenwood et à d’autres aura lieu mercredi à 7 h 30, heure du Pacifique, à Rideau Hall à Ottawa.

Shannon Christensen de Kelowna recevra la Médaille du service méritoire (division civile).

Christensen est le fondateur et PDG de Mamas for Mamas, une organisation qui aide les familles à faible revenu à lutter contre la pauvreté et à maintenir leur bien-être mental. Les programmes d’urgence répondent aux besoins immédiats des mères en crise tandis qu’un soutien continu est offert par le biais de conseils, de navigation dans les ressources, de mentorat pour les mères adolescentes, de programmes d’alimentation durable et d’échanges en ligne.

Tout aussi important est le sens de la communauté et de l’appartenance qui accueille les mamans et les soignants qui ont besoin d’un coup de main.

