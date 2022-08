Une femme de Vernon lance une pétition de rappel contre le député Sandhu

La tentative d’une femme de Vernon de faire rappeler Vernon-Monashee MLA Harwinder Sandhu a franchi la première étape.

Une pétition de rappel, initiée par Geneviève Ring, sera émise dans la circonscription après qu’Elections BC ait reçu une demande de pétition de Ring qui répondait aux exigences de la Recall and Initiative Act.

En vertu de la Loi, tout électeur inscrit en Colombie-Britannique peut demander qu’une pétition de révocation soit émise pour sa circonscription électorale. Ils doivent soumettre un formulaire de demande, des frais de traitement de 50 $ et une déclaration de 200 mots ou moins expliquant pourquoi ils estiment que le membre devrait être rappelé.

Les demandes doivent être approuvées si ces critères prévus par la loi sont remplis. Elections BC n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’évaluer les candidatures selon d’autres critères.

La pétition sera publiée le vendredi 12 août 2022, date à laquelle les solliciteurs inscrits pourront commencer à recueillir des signatures. La pétition doit être retournée à Elections BC au plus tard le 11 octobre.

Pour que la pétition soit acceptée, les solliciteurs inscrits doivent recueillir les signatures d’au moins 40 % des électeurs éligibles pour signer la pétition, soit 21 268 électeurs. Pour être admissible à signer la pétition, une personne doit être un électeur inscrit et doit avoir été inscrite pour voter à Vernon-Monashee le 24 octobre 2020 (jour du vote général pour la dernière élection provinciale en Colombie-Britannique).

Il n’y a actuellement aucun solliciteur enregistré pour cette pétition.

Dans sa demande, Ring a déclaré que “Harwinder Sandhu n’a rien fait pour atténuer les effets des actions gouvernementales employées dans le cadre des mandats COVID-19”, et souhaite le rappel du premier mandat du député.

Ring a déclaré que la circonscription de Vernon-Monashee “connaît une crise d’accès aux soins de santé, aux médecins de famille, à l’oncologie et aux laboratoires”.

Elle a également déclaré que COVID “ne pose aucun risque significatif pour les enfants d’âge scolaire, et le gouvernement néo-démocrate a forcé ces étudiants à porter des masques pendant toute la journée scolaire, même si les masques se sont avérés nocifs pour le développement physiologique, psychologique et social des enfants”.

Ring déclare que le NPD a «historiquement attaqué la religion» et a utilisé le COVID comme excuse pour empêcher les religieux de se réunir librement. Elle a également déclaré que les petites entreprises ont dû fermer, que les gens ont perdu leurs économies et que de nombreux travailleurs ont été “mis en congé sans solde”, ce qui, selon la pétition, “n’a aucune base légale”.

The Morning Star a contacté Sandhu pour un commentaire.

Le plafond des dépenses pour le promoteur (Ring) et le membre (Sandhu) est de 37 046,52 $.

Une fois la pétition soumise, Elections BC dispose de 42 jours pour vérifier que ceux qui ont signé la pétition étaient éligibles pour le faire.

Si une pétition de révocation est acceptée, le siège du membre révoqué devient vacant et une élection partielle doit être déclenchée dans les 90 jours. Le membre révoqué peut se présenter comme candidat à l’élection partielle.

Le directeur général des élections a déjà approuvé 26 pétitions de révocation depuis l’entrée en vigueur de la Recall and Initiative Act en 1995. Six de ces pétitions ont été renvoyées à Elections BC pour vérification. Sur les six, cinq n’avaient pas suffisamment de signatures valides et une a été interrompue pendant le processus de vérification parce que le membre a démissionné.

