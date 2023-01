Une femme de Vancouver condamnée à payer plus de 500 000 $ pour un incendie d’appartement déclenché par un lampadaire

Une femme de Vancouver doit payer plus d’un demi-million de dollars après que la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déterminé que ses actions négligentes avaient déclenché un incendie dans un immeuble il y a plus de cinq ans.

Angela Chou louait une unité à l’intérieur du bâtiment Langara Gardens à South Vancouver lorsque, le 14 novembre 2017, quelque chose est entré en contact avec l’ampoule d’une lampe dans son salon et a déclenché un incendie. Les inspecteurs ont décrit plus tard l’appartement de Chou comme étant dans un “état proche de la thésaurisation” et ont déclaré que c’était probablement une boîte ou une taie d’oreiller dans l’unité rembourrée qui s’était enflammée pour la première fois.

Chou n’était pas dans son salon lorsque le feu s’est déclaré, et lorsqu’elle est revenue, il se propageait rapidement. Elle a dit qu’elle et un voisin ont essayé de jeter de l’eau dessus à l’aide d’une baignoire pour bébé, mais ont rapidement réalisé que les flammes étaient trop incontrôlables, et sont allés tirer l’alarme incendie et évacuer à la place. L’unité de Chou, ainsi que dix autres voisines, ont été gravement endommagées.

Au cours de la procédure judiciaire, l’équipe juridique de Chou a fait valoir que l’incendie avait été un accident malheureux et qu’il ne se serait pas propagé aussi loin si Langara avait mis en place un système de gicleurs.

Dans sa décision du 12 janvier, le juge Matthew Kirchner a conclu que le fait que Chou avait allumé sa lampe torche halogène avec des piles d’objets combustibles disposés autour et près du dessus ouvert, puis avait quitté le salon constituait une négligence. Il a ajouté que l’immeuble avait été construit vers 1968 et que, bien que des gicleurs auraient probablement été utiles, ils n’étaient pas requis par le propriétaire.

Kirchner a conclu que Chou et son ex-mari Danny Chen, dont le nom figurait toujours sur le bail, étaient responsables du coût des réparations de Langara et de ses revenus de location perdus. Malheureusement pour les deux, ils n’avaient pas d’assurance locataire au moment de l’incendie.

Au total, Chou et Chen ont été condamnés à payer 56 000,46 $ en revenus de location perdus et 512 995,04 $ pour les réparations.

feuVancouver