Une femme de Vancouver choquée alors qu’un vol d’Air Canada mène à un sac déchiqueté

Une femme de Vancouver a une indemnisation mais peu de réponses après qu’un vol de sa ville natale à Calgary s’est terminé dans un sac enregistré laissé en lambeaux.

Casey Dubyk, 27 ans, s’est envolé pour Calgary depuis l’aéroport international de Vancouver le 26 septembre pour un voyage de travail.

La coordinatrice du marketing ne prend normalement qu’un bagage à main, mais avant d’embarquer, on lui a dit que le volume de liquides dans son petit sac de sport était trop important. Elle l’a vérifié à la place.

Lorsqu’elle et ses collègues ont débarqué à Calgary International, son sac n’était pas là. Un représentant d’Air Canada lui a dit que cela arriverait sur le prochain vol et que la compagnie aérienne prendrait ses informations et les livrerait à son hôtel.

Le sac a été livré. Sorte de.

Dans une série de vidéos TikTok, Casey Dubyk a montré les vêtements en lambeaux et déchirés de son sac déchiqueté. (@thecaseefacee/Tiktok)

“Je me dis, oh, attends, pourquoi puis-je voir mon pull jaune surligneur dans un sac fermé?” elle se rappelait avoir pensé en le regardant.

Le sac avait un énorme trou déchiré. Les vêtements et autres articles à l’intérieur, y compris les cosmétiques coûteux, étaient également en grande partie déchiquetés. Des marques sombres ont été observées sur de nombreux articles.

Elle estime que 1 100 $ de dommages, au total, ont été causés.

“La réaction initiale a été comme un choc d’obus, rire puis juste pleurer.”

Les passagers peuvent avoir droit à une indemnisation

Une professionnelle du marketing – ironiquement, pour une agence de voyage – Dubyk a enregistré son ouverture des sacs battus dans une série de TikToks qui ont accumulé des centaines de milliers de vues.

Elle a porté plainte à Air Canada, qui l’a depuis remboursée et lui a accordé un crédit de 300 $.

Elle dit qu’elle est heureuse que la compagnie aérienne l’ait remboursée pour l’incident, mais elle n’a toujours pas d’explication claire sur ce qui s’est passé.

“Il y a quelques personnes qui, je suppose, travaillent dans le service des bagages qui ont commenté le TikTok et ils ont dit qu’il semble qu’il se soit pris dans le convoyeur à bande, puis c’est juste [had] une brûlure par friction », a déclaré Dubyk.

Elle est également contrariée que personne de la compagnie aérienne ne lui ait donné d’avertissement ou de mise à jour sur le sac avant de le livrer dans un tel état dans sa chambre d’hôtel.

Air Canada, dans un communiqué, a déclaré qu’elle s’efforçait toujours de traiter les bagages avec soin.

“L’écrasante majorité des sacs arrivent comme prévu”, indique le communiqué.

“Malgré tous nos efforts, parfois les choses ne se passent pas comme prévu et les bagages peuvent malheureusement subir des dommages, qui peuvent survenir lors de leur passage dans les systèmes de bagages des aéroports.”

L’Office des transports du Canada note les passagers aériens peuvent avoir droit à une indemnisation pouvant aller jusqu’à 2 300 $ si leurs bagages sont perdus, endommagés ou retardés, et qu’il est important de déposer une réclamation immédiatement.

Dubyk dit que cette expérience a renforcé sa préférence pour les bagages à main dans la mesure du possible.