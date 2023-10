Une femme de Toronto abattue près de Gaza est portée disparue

Une femme de Toronto et son mari, qui ont tous deux été abattus près de la frontière avec Gaza alors que les militants du Hamas envahissaient Israël samedi dernier, sont portés disparus depuis plus d’une semaine, selon leur fille.

« Nous ne savons pas s’ils ont été kidnappés à Gaza. Nous ne le savons pas », a déclaré Iris Haggai Liniado.

Ses parents, Judih Weinstein, 70 ans, et Gad Haggai, 72 ans, se promenaient tôt le matin près du kibboutz Nir Oz, leur maison depuis près de 30 ans dans le sud d’Israël, le 7 octobre.

Juste avant l’aube, le Hamas – désigné organisation terroriste par le gouvernement canadien – a tiré des roquettes sur Israël.

Peu de temps après, lors d’une discussion de groupe familiale sur WhatsApp, Weinstein a écrit à ses enfants : « Nous sommes en sécurité dans les champs. Les roquettes sont au-dessus de nous. Nous en voyons des centaines.

Elle a envoyé une vidéo de fusées, examinées par CTV News, entendues en train de faire rage dans le ciel au-dessus du terrain, à une autre discussion de groupe avec d’autres professeurs d’anglais vers 7 heures du matin.

« On pouvait entendre les coups de feu au loin et les alertes de roquettes et c’est apparemment le dernier enregistrement de leurs voix que leurs enfants ont d’eux », a déclaré Adele Reamer, une voisine et membre du groupe de discussion.

Ensuite, silence.

Haggai Liniado, qui vit à Singapour avec son mari et ses trois enfants, a commencé à paniquer et a appelé tous ceux qu’elle pouvait contacter.

Les seules informations qu’elle a obtenues sur ses parents provenaient des ambulanciers du kibboutz. Ils ont déclaré que sa mère avait appelé à l’aide, affirmant qu’elle avait reçu une balle et que son mari était grièvement blessé.

C’était la dernière communication de sa mère.

Judih Weinstein et son mari Gad Haggai sur une photo au Bayview Village Park à Toronto (Fourni). «Quand je vous dis cela, j’ai du mal à comprendre que c’est réel. J’ai l’impression de parler et c’est le scénario d’un film », a déclaré Haggai Liniado.

Depuis, elle s’est adressée à toutes les autorités en Israël, au Canada et aux États-Unis, où sa mère est née. Haggai Liniado a déclaré qu’elle avait épuisé ses recherches.

«J’essaie de ne pas pleurer. Je ne peux pas croire que c’est la réalité », a-t-elle déclaré.

S’exprimant samedi en Jordanie, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a confirmé que quatre Canadiens ont été tués et que trois sont toujours portés disparus alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit. Les quatre Canadiens ont tous été tués à la suite des attaques du Hamas contre Israël.

La Canadienne Judith Weinstein Haggai, professeur d’anglais à la retraite, se promenait à l’aube avec son mari israélien Gad samedi dernier lorsque le couple a reçu une alerte rouge sur leurs téléphones. L’alerte rouge est venue du gouvernement israélien qui a averti les habitants de se barricader dans leurs coffres. Depuis, elle a disparu. (SOUMIS)Joly a déclaré qu’elle ne divulguerait pas les noms des Canadiens portés disparus. «Les familles ont elles-mêmes identifié (les proches)», a déclaré Joly.

Le président-directeur général de la Fédération juive du nord-est de New York, Robert R. Kovach, a confirmé que Weinstein et son mari étaient portés disparus depuis l’attaque. « Nous avons le cœur brisé. Nous prions pour leur sécurité », a-t-il déclaré.

« LES GENS LES PLUS GENTILS »

Weinstein et Haggai vivent au kibboutz Nir Oz, dans le désert du sud d’Israël, depuis 1995, tous deux très pratiquants de pleine conscience, de régimes à base de plantes et de promenades matinales quotidiennes.

Weinstein est née aux États-Unis et sa famille a déménagé à Toronto lorsqu’elle avait trois ans. Quand Weinstein avait environ 20 ans, elle s’est rendue en Grèce et a atterri au kibboutz d’Aggée en Israël.

Depuis qu’elle a enseigné ensemble au début des années 1980, Raemer a déclaré qu’elle était amie avec Weinstein, qui croit fermement à la valeur de la pleine conscience en classe, en particulier pour les enfants vivant dans des régions d’Israël confrontés à des traumatismes et à la violence.

Sur le site Web personnel de Weinstein, qui la décrit comme méditante depuis plus de 40 ans, travaillant dans l’éducation et la thérapie, elle écrit : « Ensemble, nous renforçons l’idée que nous pouvons nous désengager de toutes les préoccupations passées, nous détacher des soucis futurs et simplement nous permettre de nous reposer. le moment présent. »

« Judih est l’une des personnes les plus drôles et les plus gentilles », a déclaré Raemer. « Ce sourire que vous voyez sur son visage, ça veut tout dire. »