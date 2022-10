Une femme de Tinley Park parle de sa bataille contre le cancer du sein – Shaw Local

La conférencière motivatrice et auteure Ericka Glorious Moore de Tinley Park se qualifie de « spécialiste du vainqueur ».

C’est parce que Moore a dit qu’elle avait surmonté la faible estime de soi, l’intimidation, le rejet, les mauvais choix relationnels, la faillite, la mort tragique d’êtres chers et les pensées suicidaires.

Moore peut désormais ajouter « cancer du sein » à cette liste. Et quand Moore a reçu ce diagnostic, elle a pensé: «Eh bien, j’ai surmonté ces choses. Je peux surmonter ça.

“J’avais déjà construit une résistance en traversant des choses difficiles, donc je peux tout surmonter”, a déclaré Moore.

Moore partagera des messages d’autonomisation, de positivité et de l’importance des mammographies de dépistage lors du “Positively Pink: Forum de sensibilisation au cancer du sein” de 17 h à 19 h le 19 octobre à l’hôpital Silver Cross, pavillon A, 1900 Silver Cross Blvd. à New Lenox.

“Certaines personnes qui m’entendent parler n’ont jamais su ce que j’avais vécu parce que je suis toujours heureux, toujours souriant”, a déclaré Moore. “Mais je sais aussi ce que c’était que d’avoir pleuré tous les jours pendant trois ans. Je sais ce que ça fait d’être déprimé et sans espoir.

La Dre Laura Ragauskaite, directrice médicale du Silver Cross Hospital Breast Center, discutera de la détection et du traitement du cancer du sein. Les experts en lymphoedème Silver Cross répondront aux questions et fourniront des informations sur les essais de recherche clinique.

L’événement est gratuit. Inscrivez-vous sur bit.ly/3EkkWMR.

Le Dr Laura Ragauskaite est la directrice médicale du Silver Cross Hospital Breast Center à New Lenox. (Photo avec l’aimable autorisation de l’hôpital Silver Cross)

Moore, qui a dit qu’elle faisait régulièrement de l’exercice, ne pensait pas au « cancer » lorsqu’une bosse est apparue sous son aisselle gauche en février 2021. Moore a seulement pensé : « Eh bien, c’est bizarre. Qu’est ce que ça pourrait être?”

Elle et son mentor à l’église ont prié pour la bosse du 16 mars, a déclaré Moore. Mais la bosse est restée.

Ainsi, en juin, le mentor de Moore a suggéré à Moore de voir le médecin du mentor. Moore n’avait pas encore de médecin de soins primaires car son assurance maladie n’a pris effet qu’en décembre 2020, a-t-elle déclaré.

Alors Moore est allé chez le médecin en juillet 2021. Le médecin a dit que la bosse était un ganglion lymphatique enflé et a suggéré à Moore de changer de déodorant, a déclaré Moore. Le médecin a également encouragé Moore à consulter un gynécologue, a déclaré Moore.

Moore n’a pas pu obtenir de rendez-vous avant le 8 octobre 2021, mais elle n’était pas inquiète parce que la bosse allait et venait. En fait, la bosse avait disparu le jour où Moore a vu le gynécologue, a-t-elle déclaré.

Pourtant, le gynécologue a recommandé à Moore, 44 ans, de passer sa première mammographie de dépistage. Moore l’a fait, en décembre, et on lui a dit de revenir pour d’autres analyses – puis, finalement, une biopsie, a-t-elle déclaré.

Maintenant, Moore était inquiet.

Moore a subi une biopsie échographique le 27 décembre 2021 au Silver Cross Center for Women’s Health et on lui a dit deux jours plus tard qu’elle avait un cancer du sein – dans le sein droit, pas le gauche.

“La gauche a fini par n’être rien”, a déclaré Moore. “Comme ils l’ont dit, c’était un ganglion lymphatique enflé.”

Le Dr Laura Ragauskaite, directrice médicale du Silver Cross Breast Center à New Lenox, a déclaré que Moore avait un carcinome canalaire invasif de stade 1 dans le sein droit.

La mammographie de dépistage de Moore avait montré des “microcalcifications suspectes”, a déclaré Ragauskaite, raison pour laquelle Moore est retourné à Silver Cross pour des analyses supplémentaires.

En janvier, Moore a également passé une IRM pour s’assurer qu’elle n’avait pas de cancer du sein gauche, a déclaré Ragauskaite.

L’IRM a montré une grosseur dans le sein gauche de Moore, donc ça a aussi été biopsié.

“La biopsie a montré des cellules atypiques”, a déclaré Ragauskaite. “Alors j’ai recommandé une tumorectomie.”

Moore a déclaré qu’elle avait subi une intervention chirurgicale à Silver Cross en février 2022 pour enlever la bosse sur le côté droit de Moore et la bosse sur le côté gauche de Moore. Plusieurs points entourant la masse sur le côté droit de Moore ainsi que quatre ganglions lymphatiques ont également été retirés.

Elle avait maintenant besoin d’un plan de traitement. Le test Oncotype DX a aidé à guider cette décision, a déclaré Ragauskaite.

L’Oncotype DX est un test d’expression génique qui aide les médecins à formuler des recommandations de traitement pour les femmes atteintes d’un cancer du sein à un stade précoce qui est également positif pour les récepteurs hormonaux et HER2 négatif, selon l’American Cancer Society.

Le test examine un ensemble de 21 gènes dans les cellules cancéreuses d’un patient, qui reçoivent un “score de récurrence” compris entre 0 et 100. Le score aide à déterminer le risque de récidive du cancer du sein dans neuf ans et si la chimiothérapie est bénéfique, a déclaré l’American Cancer Society. .

“Son score était bas”, a déclaré Ragauskaite. “Ainsi, elle ne bénéficierait pas de la chimiothérapie.”

Moore a suivi six semaines de radiothérapie au UChicago Medicine Comprehensive Cancer Center de l’hôpital Silver Cross. La radiothérapie est généralement administrée en traitements de 30 minutes, du lundi au vendredi, a déclaré Ragauskaite.

Ericka Glorious Moore, résidente de Tinley Park, est vue le jeudi 7 octobre 2022 à Tinley Park. Moore, une survivante du cancer du sein, partagera son histoire au Silver Cross’ Positively Pink: Breast Cancer Awareness Forum le 19 octobre. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Parce que le cancer de Moore était positif pour les œstrogènes et la progestérone, Moore a été recommandé pour l’hormonothérapie endocrinienne, a déclaré Ragauskaite. Ce traitement dure généralement cinq ans, a-t-elle ajouté.

L’objectif de l’hormonothérapie endocrinienne est d’empêcher le corps de fabriquer certaines hormones ou de bloquer les effets des hormones sur le cancer, a déclaré l’American Cancer Society.

Mais Moore, qui espère avoir des enfants un jour, a estimé que le risque de la thérapie ne valait pas le bénéfice et a décidé de ne pas l’avoir, a-t-elle déclaré.

Ericka Glorious Moore, résidente de Tinley Park, est vue le jeudi 7 octobre 2022 à Tinley Park. Moore, une survivante du cancer du sein, partagera son histoire au Silver Cross’ Positively Pink: Breast Cancer Awareness Forum le 19 octobre. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Ragauskaite a déclaré qu’il est important que les patients discutent de leurs préoccupations et de leurs options avec leurs médecins, afin que les patients reçoivent le meilleur plan de traitement pour eux. L’équipe du cancer du sein organise également une conférence multidisciplinaire chaque semaine pour discuter des cas, de sorte que le traitement est rationalisé et non fragmenté, a déclaré Ragauskaite.

“Nous parlons du diagnostic de cancer du sein de chaque patient et proposons le meilleur traitement pour chaque patient”, a déclaré Ragauskaite. « Tout le monde est si différent et très individuel. Nous suivons les normes, mais nous nous assurons simplement que tout le monde est sur la même longueur d’onde.

Moore a également suivi une thérapie physique deux fois par semaine au Shirley Ryan AbilityLab de l’hôpital Silver Cross, qui comprenait des massages et des étirements des bras pour prévenir le lymphœdème, a déclaré Moore. Elle a fidèlement écrit dans son journal de gratitude pendant tous ses traitements, a déclaré Moore.

Elle a assisté à sa dernière radiothérapie le 13 mai dans une chemise et une cape Superman. Moore a déclaré que sa famille et ses amis l’avaient choyée lorsqu’elle avait eu 45 ans le 27 septembre.

Ericka Glorious Moore de Tinley Park portait une chemise et une cape Superman pour son dernier traitement de radiothérapie au UChicago Medicine Comprehensive Cancer Center de l’hôpital Silver Cross le vendredi 13 mai 2022, Moore a sonné la cloche pour symboliser la fin de son parcours contre le cancer. (Photo avec l’aimable autorisation de l’hôpital Silver Cross)

Ces jours-ci, Moore se sent aussi glorieuse que son deuxième prénom et désireuse de mettre son parcours contre le cancer du sein derrière elle.

“Mon anniversaire signifiait tellement pour moi parce que j’ai parcouru un long chemin”, a déclaré Moore. “Je suis certainement reconnaissant pour ma vie et reconnaissant d’être dans un endroit heureux.”

Pour information, visitez silvercross.org et erickagloriousmoore.com.