Une femme de Telangana chante l’hymne national 75 fois en 7 heures et établit un record du monde

Dans une tentative de raconter au monde la grandeur de l’hymne national indien Jana Gana Mana, une femme de Telangana l’a chanté 75 fois en sept heures et a créé un record en inscrivant son nom dans le World Book of Records (WBR).

Panduga Archana, fille de Panduga Keerthi Kumar et Devapala de la ville de Karimnagar, est titulaire d’un MSc. et un M.Ed dans sa liste de diplômes. Elle a travaillé comme directrice adjointe dans un collège privé.

Depuis son enfance, elle chantait l’hymne national. Pendant ses jours à l’école primaire, elle chantait Jana Gana Mana sans faute lors des célébrations de la fête de la République et de la fête de l’indépendance.

Alors que toute la nation célèbre Azadi Ka Amrut Mahotsav marquant le prochain événement du 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde, elle a ajouté une nouvelle dimension aux célébrations en chantant l’hymne national 75 fois en sept heures.

Avec son entrée dans le Livre mondial des records, elle a été félicitée par le commissaire de police de Karimnagar (CP) V Satyanarayana, le collectionneur supplémentaire Shyamlal Prasad et l’ancien maire de la ville Sardar Ravinder Singh.

Jana Gana Mana, composée à l’origine en bengali, est une adaptation de la chanson “Bharoto Bhagyo Bidhata”, écrite par le poète et dramaturge Rabindranath Tagore. La chanson complète se compose de 5 strophes en bengali sanskritisé qui reflètent la culture, les valeurs et la lutte pour l’indépendance de l’Inde et a été publiée pour la première fois dans Tattwabodhini Patrika en 1905.

Il a été chanté publiquement pour la première fois par Tagore lui-même le deuxième jour de la session de Calcutta tenue par le Congrès national indien le 27 décembre 1911. La première strophe de la chanson Bharoto Bhagyo Bidhata a été officiellement adoptée par l’Assemblée constituante comme hymne national de l’Inde le 24 janvier 1950 et a été joué pour la première fois (non chanté) à Hambourg, en Allemagne, le 11 septembre 1942.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.