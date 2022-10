Une femme de Surat fabrique des bijoux avec du lait maternel et reçoit également des commandes d’autres pays

Chaque parent garde soigneusement les choses de l’enfance de leurs enfants, qui serviront plus tard de précieux souvenirs. Auparavant, les parents gardaient très soigneusement les vêtements et les jouets d’enfance de leurs enfants. Après cela, à l’aide de photos et de vidéos numériques, des cadres photo d’enfants ont été créés. Mais maintenant, les mères sont allées plus loin et gardent précieusement le souvenir de leur première maternité pour chérir leur mémoire. Aditi, une femme de Surat, qui est dentiste, est une passionnée d’art et fait différentes choses qui surprennent. Elle fabrique des bijoux à partir du lait de sa mère et les transforme en un souvenir unique.

Aditi conçoit des VT en or et en argent, des bracelets et pendentifs et autres bijoux en utilisant les cheveux du bébé et le cordon ombilical sauvé lors de la naissance de l’enfant. Pour les fabriquer, elle conserve le lait de la mère et le transforme en pierre puis en dessine des bijoux. Il est à noter que les produits à base de lait ne se gâtent jamais dans la vie. Tout ce processus prend environ 15 jours. Aditi a déclaré que les bijoux fabriqués à partir de ce lait sont très demandés non seulement en Inde mais aussi à l’étranger et qu’elle reçoit également des commandes de l’étranger. Le lait maternel lui est envoyé par courrier depuis l’étranger et elle en tire de beaux bijoux.

Aditi a conçu un pendentif Shiva Linga à partir de lait maternel et pour cela, elle a également utilisé des cheveux de bébé avec le lait. Comme la fille n’avait pas de nom, un pendentif en forme de Shiv Linga a été conçu pour elle. Elle a conçu un VT pour un couple du Canada. Dans celui-ci, le nom de l’enfant a été gravé à l’aide des cheveux de bébé en forme de S. Puisque, sept était le chiffre porte-bonheur pour elle, sept diamants originaux ont été utilisés pour fabriquer ce VT. Ainsi, lorsque la mère regarde ce bijou, le souvenir de sa maternité est soulagé dans son cœur et elle pouvait le ressentir.

