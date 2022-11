Une femme de Sugar Grove occupée à organiser des personnes âgées et un garde-manger – Shaw Local

Note de la rédaction : Julie Walker est photographe indépendante pour le Shaw Local News Network et son mari Chris Walker est correspondant indépendant pour le Shaw Local News Network.

Julie Walker dit que les personnes âgées « occupent une place spéciale dans mon cœur ».

Ses postes rémunérés à temps partiel l’ont beaucoup mise en contact avec eux. Mais son service envers eux va au-delà de cela.

Et quand elle n’aide pas les personnes âgées, vous pouvez la trouver au garde-manger entre amis à Sugar Grove ou élever des chiens et des chiots.

“Je porte plusieurs chapeaux différents”, a déclaré Walker.

C’est un euphémisme.

“Julie Walker a consacré des heures interminables à la communauté et n’a jamais hésité à ajouter à son assiette d’aide et de prise en charge de tout le monde de manière désintéressée”, a déclaré Laura Prince-Ross de Sugar Grove.

“Son téléphone émet constamment des bips, des sonneries et des bourdonnements alors qu’elle gère le garde-manger toujours occupé (entre amis)”, a déclaré le mari de Walker, Chris.

Julie Walker travaille sur un puzzle avec des résidents d’un immeuble d’appartements pour personnes âgées à Sugar Grove (John Stark)

Aider les aînés

Walker travaille pour le canton de Sugar Grove, organisant le déjeuner mensuel des personnes âgées, une session de bingo et une journée de collations et de jeux.

Elle livre également des produits d’épicerie de garde-manger aux résidents confinés à domicile d’un immeuble d’appartements pour personnes âgées. On peut la trouver en train d’assembler des puzzles dans une salle commune de cet appartement ou de tirer la brise avec les résidents.

“J’aime beaucoup m’amuser avec eux”, a déclaré Walker. “Ils ont mon sens de l’humour.”

Le déjeuner des seniors a pris son envol après la fermeture d’un programme Golden Diners de l’Armée du Salut. Julie et Chris Walker ont décidé qu’il fallait quelque chose où les personnes âgées pourraient socialiser autour d’un repas.

Au début, ils faisaient la cuisine tous les deux. Maintenant, Sugar Grove Park District et Sugar Grove Township paient le repas, et le Sugar Grove Community Building fournit l’endroit gratuitement.

Walker pense que son affinité pour les personnes âgées s’est développée en prenant ses propres grands-parents pour acquis. Elle aurait aimé mieux les connaître.

“J’adore leur parler”, a-t-elle déclaré à propos des personnes âgées.

Elle leur demande où ils ont rencontré leurs conjoints, quelles sont leurs traditions de vacances, ce qu’ils ont fait pour le travail et plus encore. «Je me sens juste obligée», dit-elle.

Stan Fornek de Sugar Grove a déclaré que Walker était doué pour l’organisation, trouvant comment aplanir les désaccords entre les clients et qui devrait s’asseoir les uns avec les autres lors des jeux et des repas.

“Ce sont de très bonnes personnes”, a déclaré Linda Welker de Sugar Grove, l’une des personnes participant à une séance de puzzle le 16 novembre.

Garde-manger

Quant au garde-manger ? “J’ai toujours aimé comment ça a commencé”, a déclaré Walker.

Une amie, Melisa Taylor, ancienne résidente de Sugar Grove, avait des enfants d’âge scolaire à la maison pendant les vacances. Pour les empêcher de végéter devant la télévision toute la journée, Taylor leur a donné deux options : faire quelque chose de constructif ou nettoyer la salle de bain. Les garçons ont décidé de faire du porte-à-porte pour collecter de la nourriture pour le garde-manger d’Elburn. Taylor a appris que de nombreux clients venaient de Sugar Grove.

Walker organise les bénévoles ainsi que la collecte et la distribution de nourriture.

“J’aime diriger les gens”, a-t-elle craqué. “J’ai mis beaucoup de mon sang, de ma sueur et de mes larmes dans cet endroit au cours des 9 ans et demi passés.”

