Une femme de Sudbury dit que son mari jamaïcain pourrait manquer la naissance de son enfant après le rejet de sa demande de résidence au Canada

Une femme de Sudbury, en Ontario, affirme que son mari jamaïcain s’est vu refuser la résidence au Canada et qu’ils font appel de la décision des agents d’immigration, mais qu’entre-temps, il pourrait manquer la naissance de leur enfant en octobre.

Ariella Ladouceur a déclaré qu’elle et Cordell James se sont mariés en octobre 2020 et que les efforts récents pour le faire venir au Canada n’ont pas abouti. Le couple s’est rencontré en 2018 alors qu’il travaillait pour la même compagnie aérienne.

“Il y a un visa de visiteur qu’ils peuvent faire, mais une fois qu’ils ont été refusés pour une demande de conjoint, il y a de fortes chances qu’ils se voient refuser le visa de touriste parce qu’ils ne croiront pas qu’il va quitter le pays une fois que le visa expire », a déclaré Ladouceur.

En juin, Ladouceur et son mari ont rencontré un agent d’immigration canadien à Kingston, en Jamaïque, et cela ne s’est pas bien passé, a-t-elle déclaré.

Elle a dit que l’agent d’immigration lui avait dit qu’ils voyaient souvent des cas où des hommes jamaïcains qui avaient déjà des enfants divorçaient de leurs épouses canadiennes après avoir émigré, puis faisaient venir leurs partenaires de la Jamaïque.

Un responsable cite la “diligence raisonnable” des agents d’immigration

Ladouceur a déclaré que son mari avait trois enfants d’une relation précédente, mais que lui et la femme n’avaient jamais été mariés.

“Je connais sa relation avec son ex. Il n’y a aucune chance de réconciliation entre eux”, a déclaré Ladouceur. “Je sais pourquoi ils ont rompu.”

Ladouceur a dit qu’elle avait l’impression que l’agent d’immigration avait pris sa décision au sujet de son mari ⁠ – qu’il divorcerait d’elle et se remettrait avec son ex-partenaire – avant même le début de l’entretien.

“Chaque réponse que j’ai donnée, il a essayé de la tordre pour l’adapter à son récit”, a-t-elle déclaré.

“Je savais juste que ce n’était probablement qu’une formalité de nous faire venir pour l’entretien. Mais il avait déjà pris sa décision.”

Dans un courriel à CBC News, Isabelle Dubois, porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), a confirmé qu’un agent d’immigration avait rejeté la demande de résidence permanente de James au Canada.

“Le 16 juin 2022, la demande de résidence permanente de M. James a été refusée, car l’agent d’immigration n’était pas convaincu que la relation entre M. James et Mme Ladouceur est authentique, ni qu’elle n’a pas été conclue principalement dans le but d’acquérir un statut ou un privilège en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés », indique le courriel.

Dubois a déclaré qu’un mariage à des fins d’immigration est l’une des raisons les plus courantes pour lesquelles les demandes de parrainage de conjoint à l’étranger sont refusées.

D’autres raisons incluent le fait que le demandeur n’a pas les documents requis et ne répond pas honnêtement aux questions de l’agent d’immigration.

C’est honnêtement, ça m’a enlevé la joie de ma grossesse.​​​​ – Ariella Ladouceur

“Le gouvernement du Canada reconnaît que la majorité des relations sont authentiques et que la plupart des demandes sont faites de bonne foi”, a déclaré Dubois dans le courriel. “Cependant, pour protéger l’intégrité de notre système d’immigration, les agents doivent faire preuve de diligence raisonnable pour déterminer si un mariage est authentique.”

En 2021, IRCC a approuvé 67 496 demandes de résidence permanente dans la catégorie « époux et partenaires » et a refusé 3 393 demandes. Le taux de refus était de 4,7 %.

Ladouceur, de Sudbury, Ont., et James attendent leur premier enfant ensemble en octobre. (Soumis par Ariella Ladouceur)

Dubois a ajouté qu’Immigration Canada n’avait aucune note au dossier sur la grossesse de Ladouceur.

Mais Ladouceur a déclaré à CBC News qu’elle avait montré à l’agent d’immigration des lettres de son médecin de famille et de son obstétricien, ainsi que des photos d’échographie, prouvant sa grossesse.

“Honnêtement, cela m’a enlevé la joie de ma grossesse”, a déclaré Ladouceur.

“Je ne peux pas m’enthousiasmer à l’idée d’installer la crèche, ou d’obtenir le berceau ou quoi que ce soit d’autre parce qu’il manque une personne.”

Le processus d’appel prend du temps

Ladouceur a déclaré qu’elle et son mari ont fait appel de la décision refusant à son mari la résidence permanente, mais que le processus peut prendre jusqu’à deux ans.

Elle a dit qu’ils attendaient un dossier du gouvernement jamaïcain, mais qu’ils avaient une date limite le 2 novembre pour l’envoyer aux responsables canadiens.

“Nous n’obtiendrons pas de date pour que j’aille parler à qui que ce soit tant que ce dossier n’aura pas été reçu”, a déclaré Ladouceur.

Pour sa part, IRCC s’est dit “engagé envers un système d’immigration équitable et non discriminatoire” et a une tolérance zéro pour le racisme ou la discrimination de toute nature.

Dans le domaine de la sélection des immigrants et des réfugiés, l’IRCC a déclaré avoir analysé les taux d’approbation en fonction du pays d’origine et élaboré un plan de collecte de données pour identifier “les inégalités et les préjugés dans nos politiques et programmes”.