Une femme de Siliguri fabrique du chocolat “Taj Mahal” pour la Saint-Valentin

Calcutta : L’empereur Shah Jahan a construit le Taj Mahal en mémoire de sa bien-aimée Mumtaz. C’est le célèbre symbole de l’amour qui a maintenant acquis une reconnaissance mondiale. Et quel pourrait être un meilleur moment pour rappeler le monument “amoureux” que la semaine de la Saint-Valentin ? Une femme Siliguri a apporté une option parfaite pour les couples pour célébrer leur amour d’une manière appropriée «Shah Jahan». Elle a créé une version du “chocolat” Taj Mahal pour que les gens célèbrent le troisième jour de la semaine de la Saint-Valentin, c’est-à-dire le jour du chocolat.

Barnali Chakraborty a apporté une collection de chocolat unique pour célébrer les relations donnant-donnant le 9 février, qui est célébrée comme la Journée du chocolat. En utilisant différents thèmes de l’amour, Barnali a créé un ensemble différent de ses chocolats faits à la main à vendre pendant la semaine de la Saint-Valentin.

Alors que tout le monde a hâte d’offrir quelque chose de spécial à ses proches pendant cette période, qu’ils soient parents ou partenaires, Barnali a une option passionnante pour tous. Sa collection prête à l’emploi comprend des chocolats personnalisés fabriqués avec des noms intégrés, des chocolats génériques “Je t’aime” et des chocolats pour ours en peluche, ainsi que des boîtes contenant différents types de chocolats. Cependant, ce qui se démarque, c’est son chocolat «Taj Mahal» qui est mis à la disposition des clients en tant que collection de premier ordre. Outre ses chocolats spéciaux, Barnali propose également diverses couvertures en chocolat avec différents types de notes d’amour gravées en bengali, par exemple Happy Teddy Bear Day, Happy Chocolate Day, etc.

S’adressant à News18, Barnali a révélé qu’elle avait eu envie de faire quelque chose de différent pendant la pandémie lorsque tout le monde était confiné chez lui. Elle en a profité pour apprendre à fabriquer des chocolats grâce à un cours en ligne. Elle a ensuite commencé à fabriquer des chocolats faits à la main à Siliguri et a commencé à prendre des commandes en ligne pour les mêmes. Après avoir reçu une bonne réponse des clients, Barnali a pensé à développer son entreprise et a finalement ouvert une boutique en face du Siliguri College. Satisfaite de son succès, Barnali a déclaré : « J’ai tellement de commandes à terminer que je trouve à peine le temps de les goûter », et cela a tout prouvé !

