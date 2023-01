Une femme de Shabbona fixe ses objectifs pour 2023 en tant que travail annoncé par CNN Hero of the Year – Shaw Local

SHABBONA – Nelly Cheboi, une ingénieure en logiciel basée à Shabbona et née au Kenya, a déclaré qu’elle avait simplement supposé qu’elle ne gagnerait pas lorsqu’elle a découvert qu’elle était nominée pour être Héros de l’année de CNN.

Cheboi était sur une scène new-yorkaise lorsqu’elle a été nommée Héros CNN de l’année 2022.

“Je ne croyais vraiment pas que j’allais gagner, et donc quand j’ai entendu mon nom, je ne sais pas, j’étais juste submergé”, a déclaré Cheboi.

En 2018, Cheboi a commencé TechLit Afrique avec son mari, Tyler Cinnamon. L’organisation à but non lucratif distribue des technologies recyclées pour construire des laboratoires informatiques dans les écoles kenyanes.

Cheboi, originaire de Mogotio, un petit village du Kenya, a déclaré que TechLit Africa aide les étudiants kényans à acquérir des compétences informatiques et en ligne qui les rendront plus employables lorsqu’ils entreront sur le marché du travail. TechLit Africa compte environ 4 000 étudiants et 20 enseignants, mais Cheboi rêve de se développer.

En utilisant l’argent du prix gagné en décembre – 100 000 $ en tant que héros CNN de l’année et 300 $ de la Fondation du prix Elevate – Cheboi espère établir 100 laboratoires informatiques au Kenya avec TechLit Africa.

Nelly Cheboi enseigne aux enfants au Kenya par le biais de TechLit Africa, son organisation à but non lucratif qui cherche à donner aux étudiants kenyans des compétences techniques dans une main-d’œuvre de plus en plus axée sur la technologie. (Fourni par TechLit Afrique)

La mission de Cheboi de donner à sa communauté des compétences utiles pour une main-d’œuvre basée sur la technologie a parfois été repoussée lorsque les communautés n’ont jamais entendu parler des ensembles de compétences que l’organisation de Cheboi aide à cultiver. Cela peut présenter des obstacles sur la voie de l’expansion de TechLit Africa.

“Je pense vraiment qu’avec ce prix, ce sera beaucoup plus facile, car maintenant tant de gens dans la communauté, dans notre communauté au Kenya ont entendu parler du prix, et ils sont plus susceptibles de nous donner une chance”, a déclaré Cheboi. «Avant, c’était vraiment difficile d’aller dans une nouvelle communauté et de leur parler de nos projets parce qu’ils se disaient ‘hey, qui es-tu?’ Genre de quoi je parle ? Mais je sais que, comme tant de personnes au Kenya ont entendu parler de ce prix, il sera beaucoup plus facile de l’étendre à une centaine d’écoles. »

Cheboi, qui figurait sur la liste d’impact social 2022 de Forbes de “30 Under 30” pour son travail avec TechLit Africa, a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’elle avait une chance lorsqu’elle a découvert qu’elle était nominée pour être le héros CNN de l’année 2022 .

« C’était vraiment sympa mais je n’étais pas sûr. En tant qu’entrepreneur, je suis juste habitué à la déception, donc je ne l’étais pas, je n’avais pas de grands espoirs pour cela », a déclaré Cheboi.

Nelly Cheboi et sa maman aux CNN Heroes Awards en décembre 2022. (Fourni par TechLit Afrique)

Dans le cadre du processus de vérification, CNN a produit une vidéo qui explique ce que fait TechLit Africa. C’était au moins une chose sur laquelle Cheboi savait qu’elle pouvait compter. Elle a dit qu’elle n’arrêtait pas de penser que la meilleure chose qu’elle pouvait obtenir de la nomination était la vidéo.

« C’est vraiment difficile d’expliquer aux donateurs en quoi consiste notre travail et nous n’avions pas de bonne vidéo. Alors j’ai continué à essayer de trouver quelqu’un pour faire une vidéo pour nous », a déclaré Cheboi, heureux d’avoir la vidéo. “Ils ont très bien capturé notre histoire.”

Cette vidéo, espère Cheboi, aidera TechLit Africa à se développer dans plus d’écoles au Kenya.

« Notre chose la plus difficile a été de convaincre les écoles de travailler avec nous. Alors quand on parle. Donc, ce que nous essayons de faire, c’est de former ces enfants, de leur donner suffisamment de compétences pour qu’ils puissent travailler en ligne lorsqu’ils seront prêts à entrer sur le marché du travail. Mais il n’y a aucune référence, n’est-ce pas ? Ils ne connaissent personne qui a déjà travaillé en ligne », a déclaré Cheboi.

Cheboi a déclaré qu’en raison de l’absence de référence, il peut être difficile pour la communauté de croire que ce qu’elle aide les étudiants à apprendre sera utile. Elle espère cependant que son récent prix l’aidera à influencer d’anciens opposants.

“Je suis donc ravi de revenir en arrière et de voir s’ils sont un peu plus réceptifs, vous savez, pour voir s’ils sont un peu plus ouverts maintenant que j’ai cette grande marque derrière nous”, a déclaré Cheboi.

Nell Cheboi et sa mère aux CNN Heroes Awards en décembre 2022. (Fourni par TechLit Afrique)

Cheboi a déclaré qu’elle s’était confiée à Cinnamon, également son mari, alors qu’elle ne pensait pas avoir une chance de remporter le prix annuel de CNN.

“Alors j’ai dit à mon cofondateur, Tyler [Cinnamon], j’étais comme, ‘tu sais quoi, je suis tellement contente que ma mère voyage à New York. Je suis tellement content que nous soyons arrivés jusqu’ici », et Tyler a dit:« De quoi parlez-vous, pourquoi ne pensez-vous pas que nous avons une chance de le faire? », a déclaré Cheboi.

Lorsque le prix a été annoncé, sa mère l’a rejointe sur scène. Les deux ont ensuite pu passer du temps ensemble, loin de leur vie trépidante.

“J’ai en quelque sorte pris des vacances à la place”, a déclaré Cheboi, lorsqu’on lui a demandé si sa vie professionnelle était devenue plus occupée depuis l’annonce du prix. « Tu sais, je viens de traîner avec ma mère. Maintenant, je reviens juste aux e-mails et au travail. Mais pour moi, je pense que ça a été écrasant parce que ma boîte de réception, mon téléphone sonnait tout le temps – j’ai tout éteint et je viens de passer du temps avec ma mère.