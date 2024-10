Une femme de Red Lake condamnée à 15 mois de prison après la mort d’un enfant en 2022

8 octobre — RED LAKE — Une femme de Red Lake a été condamnée à 15 mois de prison à la suite du décès d’un enfant dont elle avait la garde en 2022.

Selon les preuves présentées au procès, Sharon Rosebear, 64 ans, a intentionnellement privé un enfant de la nourriture et des soins de santé nécessaires au cours de l’année 2022. Les preuves présentées au procès ont établi que l’enfant est décédé en 2022 des effets combinés de la famine et d’une infection.

Le co-accusé de Rosebear, Julius Fineday Sr., a plaidé coupable à un chef d’accusation de négligence envers les enfants ayant causé la mort d’un enfant et a été

condamné à cinq ans de prison en juillet.

La preuve au procès a établi que Rosebear avait agi en tant que tutrice de l’enfant en 2022. Conformément à la loi du Minnesota, le jury a été informé que l’absence de garde légale formelle de Rosebear ne modifiait pas sa responsabilité envers l’enfant.

Au cours du procès, il a été établi que Rosebear était raisonnablement en mesure de subvenir aux besoins nutritionnels et de soins de santé de l’enfant, y compris des preuves établissant que les soins de santé et le transport vers les soins de santé sont gratuits au sein de la Nation de Red Lake.

Il a également été établi que tous les adultes et enfants impliqués dans l’affaire ont reçu une aide nutritionnelle et monétaire adéquate pour répondre à leurs besoins fondamentaux et que Rosebear a néanmoins intentionnellement privé l’enfant de ces besoins fondamentaux en refusant de manger et en détournant le regard pendant que le la santé de l’enfant s’est détériorée.

Les éléments de preuve présentés au procès comprenaient des éléments de preuve selon lesquels l’enfant était mort avec le même poids que près de trois ans plus tôt et que, même si Rosebear était au courant de la grave infestation de poux de la victime, Rosebear a réagi en gardant l’enfant isolé plutôt que de consulter un médecin.

Le témoignage médical au procès a établi que le type d’infection dont souffrait la victime au moment de son décès aurait pu pénétrer dans le corps de l’enfant par des égratignures sur le cuir chevelu liées à des poux non traités.

Le témoignage médical a également établi que la famine prolongée de l’enfant pourrait avoir été une cause suffisante de décès ou avoir gravement compromis la capacité de son système immunitaire à combattre l’infection.

Le 29 avril 2024, Rosebear a été reconnu coupable de négligence envers les enfants.

à l’issue d’un procès de six jours devant le tribunal de district des États-Unis. Elle a été condamnée le mardi 8 octobre par le juge en chef Patrick J. Schiltz.

En prononçant la sentence, le juge en chef Schiltz a commenté : « L’une des choses les plus tragiques à propos de la mort (de l’enfant) est qu’elle était si facilement évitable… jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, Mme Rosebear a observé alors que l’enfant mourait lentement de faim.

Cette affaire est le résultat d’une enquête menée par le FBI et le service de police tribale de Red Lake.