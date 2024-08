Une femme de Raymore poursuit la police de Kansas City pour avoir été jetée face contre terre sur le trottoir et l’avoir arrêtée

Une femme de Raymore poursuit le département de police de Kansas City pour un usage excessif de la force présumé par une paire d’agents qui, selon elle, l’ont jetée au sol et blessée à la suite d’une collision routière mineure en 2019, selon des documents judiciaires.

La plainte, déposée au nom d’Elizabeth O’Neal devant le tribunal de district de Kansas City le 15 août, vise à obtenir des dommages et intérêts pour l’incident et désigne comme défendeurs les officiers Joseph Herman et Thomas Kartman du KCPD ainsi que les commissaires du conseil. Elle identifie neuf chefs d’accusation, dont usage excessif de la force, arrestation injustifiée et formation et supervision négligentes.

La police a arrêté O’Neal le 16 août 2019, à la suite d’une collision de véhicules à une intersection de Waldo, prétendument causée par la fille d’O’Neal, qui avait 17 ans à l’époque, selon la poursuite.

Herman et Kartman sont intervenus sur les lieux et ont affirmé qu’O’Neal avait levé le poing fermé comme si elle allait frapper Kartman alors qu’elle sortait sa fille de l’interrogatoire. Ils ont ensuite jeté O’Neal au sol, la tête la première, selon la poursuite.

La femme et sa fille nient que O’Neal ait fait un geste agressif, affirment les avocats dans la plainte.

O’Neal a été accusée d’entrave ou de résistance à un agent de la sécurité publique et d’agression contre un agent des forces de l’ordre, mais les procureurs ont finalement rejeté la première accusation et elle a été acquittée de la seconde, selon le procès.

Le capitaine Jake Becchina, porte-parole du KCPD, a refusé de commenter le procès auprès du Star jeudi, déclarant : « En général, nous ne commentons pas les litiges en cours afin de garantir l’équité pour toutes les parties impliquées. »

Herman et Kartman n’ont pas répondu aux demandes de commentaires du Star.

« Tout droit de refuser »

Au moment de l’accident, O’Neal se trouvait dans le véhicule que conduisait sa fille. Après l’accident, elle a échangé des informations d’assurance avec l’autre conducteur, puis s’est rendue dans un parking voisin pour discuter de l’incident avec eux, selon la poursuite. Là, l’autre conducteur et O’Neal ont appelé la police, et O’Neal aurait été priée de faire un rapport plus tard.

La police s’est rendue sur place et a contacté les agents d’un CVS voisin, où O’Neal s’était rendue pour se faire soigner dans une clinique parce que son œil la dérangeait.

Les policiers, Herman et Kartman, ont commencé à interroger la conductrice de 17 ans au sujet de la collision. O’Neal leur aurait dit que sa fille étant mineure, elle ne répondrait à aucune question et aurait commencé à l’éloigner de la police, selon la poursuite.

Kartman aurait ensuite attrapé le poignet et le bras d’O’Neal, et Herman l’aurait jetée au sol, ont affirmé ses avocats dans le procès, ajoutant qu’elle avait été jetée sur l’asphalte, face la première.

La force avec laquelle elle a été projetée au sol a provoqué « des lacérations, des égratignures, des ecchymoses/contusions et des particules de verre ont pénétré dans son œil gauche déjà problématique », indique la poursuite, ajoutant que les blessures d’O’Neal nécessitaient « un traitement urgent et prolongé ».

Kartman a déclaré avoir dit à O’Neal et à sa fille de ne pas partir avant de saisir le poignet d’O’Neal. Il a affirmé qu’elle avait alors « levé son poing droit serré, de manière agressive, au-dessus de son épaule » et a déclaré qu’il pensait qu’elle allait le frapper, selon un rapport de police – rédigé par un autre policier – inclus dans la plainte.

Herman a indiqué que lui et Kartman avaient tous deux utilisé « des techniques de main ouverte pour mettre O’Neal au sol » après qu’O’Neal se soit retournée et ait levé son bras avec un poing fermé « dans une posture de combat ». Kartman a également allégué qu’O’Neal lui avait donné un coup de pied alors qu’elle était au sol.

Selon la poursuite, O’Neal et sa fille affirment qu’elle n’a jamais riposté physiquement ni fait de geste menaçant après que Kartman l’a attrapée.

O’Neal a été arrêtée et un policier a commencé à l’emmener au commissariat pour l’enregistrer, mais a arrêté parce qu’elle semblait souffrir. Elle a ensuite été emmenée à l’hôpital, a reçu une convocation et a été libérée pour être soignée, a écrit un policier dans un rapport.

Ses avocats ont écrit que la police n’avait tenté aucune désescalade de la situation et ont souligné que la politique du département concernant les interrogatoires des mineurs stipule que « si le suspect mineur souhaite être interrogé mais que le parent/tuteur légal ne le souhaite pas, l’interrogatoire sera interrompu ».

O’Neal avait parfaitement le droit de refuser que sa fille soit interrogée par les policiers après que son permis et sa carte d’assurance lui aient été remis sur les lieux, selon la plainte. O’Neal réclame un montant non spécifié en dommages et intérêts, selon les documents judiciaires.

L’avocat d’O’Neal, Edward Stump, n’a pas répondu à la demande de commentaires du Star.