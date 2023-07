Une femme de Québec parmi 2 portées disparues après une inondation, un glissement de terrain dans une ville près de Saguenay, au Québec.

La recherche de deux personnes disparues se poursuit lundi après qu’une ville de la région québécoise du Saguenay–Lac-Saint-Jean a été frappée par des inondations et des glissements de terrain au cours de la fin de semaine.

La ville de Rivière-Éternité, à environ 260 kilomètres au nord-est de Québec, est en état d’urgence depuis samedi.

Des proches ont confirmé à Radio-Canada que l’une des personnes portées disparues est Pascale Racine, qui habite à Québec. La femme d’une quarantaine d’années voyageait dans la région avec son mari, qui a survécu mais a dû être hospitalisé pour des blessures graves.

La Sûreté du Québec (SQ) est toujours à la recherche de Racine et d’un autre homme dans la quarantaine qui ont été emportés par le glissement de terrain. Des plongeurs, des véhicules tout-terrain et des hélicoptères participent aux recherches.

Près de 200 personnes ont été forcées de quitter leur domicile et plus de 100 campeurs ont été évacués par hélicoptère d’un parc provincial voisin dimanche après-midi.

Des proches ont confirmé à Radio-Canada que Pascale Racine de Québec fait partie des disparus suite à un glissement de terrain à Rivière-Éternité. (Pascale Racine/Facebook)

Aucune nouvelle évacuation n’était nécessaire dès lundi, a indiqué le maire de Rivière-Éternité, Rémi Gagné.

Les équipes d’urgence doivent vérifier l’état des fosses septiques et des sous-sols de la ville avant de permettre aux résidents de revenir. La ville n’a pas non plus actuellement accès à l’eau potable.

La route 170 restera fermée pour une durée indéterminée, a déclaré Gagné. Pendant ce temps, les équipes de sécurité s’efforcent d’ouvrir une route de déviation pour les véhicules d’urgence uniquement, qui devrait être ouverte d’ici la fin de mardi.

« Je suis de tout coeur avec vous », a déclaré Gagné lors d’une conférence de presse lundi. « Toutes nos décisions visent à assurer la sécurité de tous. »

Le porte-parole de la SQ, Hugues Beaulieu, a déclaré qu’il y a beaucoup de travail à faire pour remettre en état les routes de la ville, qui sont endommagées et pleines de débris.

Il a déclaré que les marées de la rivière avaient gonflé jusqu’à quatre fois sa hauteur habituelle lors de fortes pluies au cours du week-end, la faisant déborder et inonder la ville.