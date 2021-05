Une femme de Pune offre 7000 repas gratuits par jour à la police et aux travailleuses du sexe pendant le verrouillage

Alors que la pandémie du COVID-19 a posé un défi sans précédent au pays, nous sommes également tombés sur des histoires de personnes se présentant pour aider les autres pendant cette période troublée. Une autre histoire de ce genre est celle d’Akansha Sadekar de Pune, qui fournit gratuitement 7 000 repas par jour. Selon La meilleure Inde, tout a commencé avec l’amour d’Akansha pour son frère Soham, un interne en médecine à l’hôpital et au collège médical de Kashibai Navale. Après que son frère ait eu des difficultés à gérer sa nourriture, Akansha a décidé de lui livrer du tiffin quotidien en novembre 2020. Bientôt, son tiffin a gagné en popularité et elle livrait plus de 100 tiffins par jour.

Pendant ce temps, en avril de cette année, lorsque le gouvernement a imposé une restriction pour freiner le COVID-19, Akansha est tombé sur un tweet où une personne exprimait sa déception de ne pas pouvoir avoir de nourriture après un quart de travail de 12 heures. Il ne pouvait même pas commander de nourriture en ligne à cause de la restriction et Akansha a décidé de lui offrir de l’aide et lui a offert la livraison de repas, ce qui a été accepté par l’homme.

Le tweet est rapidement devenu viral et Akansha a commencé à recevoir des demandes de repas. Cependant, pour répondre à un si grand nombre de demandes, la cuisine à domicile d’Akansha était trop petite et elle a décidé de s’approcher des restaurants fermés à cause du COVID-19. Elle a réussi à embarquer certains de ces restaurants et a commencé à livrer des repas aux gens.

Lors de la livraison des repas, Akanksha était souvent arrêtée par la police pour s’enquérir de son intention de sortir pendant les verrouillages. Au cours de cette interaction, certains policiers lui ont parlé d’habitants de la rue qui avaient des problèmes pour gérer leur nourriture. Elle a alors décidé de livrer des colis-repas à ces habitants de la rue et aux policiers qui ne pouvaient pas toujours accéder à la nourriture pendant leur temps de service.

Plus tard, elle a également commencé à fournir près de 2500 repas aux travailleuses du sexe qui vivaient dans une région voisine et ont été sévèrement touchées par les restrictions du COVID-19.

Les efforts sont maintenant passés à l’échelle de la mission et Akansha, avec ses amis Akansha Mathur Sharma du Gujarat, a récemment mis en place une Fondation Purushottam Malati et sollicite des dons pour répondre à la demande toujours croissante des repas. Ils prévoient de collecter Rs 15 lakh à partir de dons afin de pouvoir continuer à livrer les repas gratuitement.

