Une femme de Pune dupée de Rs 60 000 lors d’une tentative de commande de nourriture en ligne, FIR a logé

Une résidente de Pune aurait été trompée de Rs 60 000 par des fraudeurs en ligne après avoir tenté de commander de la nourriture sur un site Web en ligne. La femme de 46 ans a perdu de l’argent lorsqu’elle essayait de chercher un bon restaurant en ligne pour commander de la nourriture pour l’anniversaire de ses parents et est tombée sur un numéro publié sur une page de réseau social qui prétendait appartenir à un restaurant célèbre. Après l’incident, un FIR a été déposé auprès du poste de police local et dans sa plainte, la femme a déclaré qu’il y avait eu deux transactions sur son compte, l’une le 19 juin et l’autre le 20 juin où elle a perdu l’argent, a rapporté The Indian Express. .

La femme aurait déclaré à la police qu’elle recherchait des options de livraison de nourriture en ligne lorsqu’elle est tombée sur ce numéro qui était répertorié pour un restaurant célèbre sur la route de Tilak dans la ville.

Elle a appelé le numéro le 19 juin et a parlé à une personne de la livraison qui a demandé un acompte de Rs 10 000 et, sous prétexte, a demandé ses coordonnées de carte de crédit, qu’elle a transmises. Elle n’a reçu aucune livraison de nourriture et le lendemain, 49 600 Rs ont été retirés de son compte.

Il y a eu plusieurs incidents de ce type où des personnes ont perdu de l’argent à cause de tels appels ou numéros frauduleux qui demandent des détails sur un compte bancaire ou une carte de crédit/débit. Les banques et la cyberpolice mettent souvent en garde contre de tels appels ou numéros canulars.

Lors d’un incident similaire l’année dernière, une femme de Bengaluru a été victime d’une fraude en ligne et a perdu 50 000 roupies en commandant un repas grâce à une publicité qu’elle a vue sur Facebook. Savita Sharma, (58 ans), une résidente de Yelachenahalli dans le sud de Bengaluru a vu une publicité sur Facebook qui promettait deux repas thali si elle achetait un repas au prix de Rs 250.

Savita a appelé le numéro et la personne lui a demandé d’avancer un montant de Rs 10 pour réserver le repas. Elle a ensuite reçu un lien sur son numéro de portable où elle a rempli certains détails d’elle-même et partagé ses coordonnées bancaires et son code PIN. Immédiatement après, elle a reçu un message sur son téléphone portable indiquant que 49 006 roupies avaient été retirées de son compte.

Plus récemment, un commis en chef du Bureau de vigilance de l’État de l’Haryana a été victime d’une fraude. Il a reçu un lien via WhatsApp, après avoir cliqué sur lequel un montant de Rs 25 000 a été siphonné de son compte bancaire.

