Une femme de Princeton crée une page Go Fund Me pour son mari, alors qu’elle attend une greffe qui lui sauvera la vie

Une femme de Princeton a besoin d’une double transplantation pulmonaire pour vivre.

Chris Derksen-Unrau a créé une page Go Fund Me au profit de son mari, Arlen.

Elle craint désespérément que la greffe potentiellement vitale – si elle devient possible – paralyse financièrement sa famille.

“Une fois que j’aurai reçu l’appel indiquant que quelqu’un a pris la décision, en cette période de chagrin immense, de me faire le cadeau de la vie, je serai transporté par avion à Vancouver et subirai une intervention chirurgicale dans les 12 heures suivant l’appel”, a-t-elle déclaré. écrit sur sa page.

«Je serai hospitalisée pendant au moins trois à quatre semaines, puis je serai renvoyée en ambulatoire, ce qui m’oblige à avoir un soignant 24 heures sur 24, qui sera mon mari.

« C’est là que nous cherchons désespérément de l’aide, car nous devons vivre près de l’hôpital général de Vancouver pendant au moins deux à six mois à nos propres frais.

« Mon mari ne pourra pas travailler, donc nous n’aurons pas de revenus pour non seulement payer un logement et des dépenses à Vancouver, mais nous devons toujours maintenir notre hypothèque/dépenses pour notre maison à Princeton. Ni moi ni mon mari ne sommes bons pour demander de l’aide, mais nous n’avons pas d’autres options. Eh bien, il y a une option, je ne vais pas pour la greffe de poumon qui n’est vraiment pas une option. J’ai 56 ans et je veux voir mes petits-enfants grandir et profiter de la vie avec mon mari.

Reconnaissant que les événements pourraient ne pas se dérouler comme le couple l’espère, Derksen-Unrau a écrit qu’elle “essaiera simplement de profiter du temps qu’il me reste”.

Le Go Fund Me, qui a été créé le 17 novembre, avait déjà 3 185 $ en dons contre un objectif de 20 000 $, au lundi 21 novembre.

En relation: Une collecte de fonds a commencé pour la famille du médecin de Vernon qui s’est noyé à Kamloops

Connexes: Collecte de fonds pour la famille d’un homme Shuswap tué à Kelowna poignardé

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ? Courriel : andrea.demeer@similkameenspotlight.com