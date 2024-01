Une femme de Portland raconte avoir sauvé un bébé après la chute d’une ligne électrique qui a tué 3 personnes

CNN

—



La bonne Samaritaine qui a risqué l’électrocution pour sauver un bébé dans le nord-est de Portland après qu’une ligne électrique est tombée sur le dessus d’une voiture et a tué trois personnes a déclaré qu’elle n’avait pas hésité à sauter pour aider.

“Je ne pensais pas ‘Oh, je pourrais être électrocutée’, je pensais plutôt ‘Je dois attraper ce bébé'”, a déclaré Majiah Washington, 18 ans, qui a raconté ses actions héroïques lors d’une conférence de presse le Jeudi.

L’incident s’est produit mercredi matin lorsqu’une branche a heurté le toit d’un véhicule, emportant avec elle une ligne électrique. CNN a déjà rapporté.

Les trois personnes décédées étaient sorties de la voiture, avaient glissé en s’éloignant et avaient glissé jusqu’à ce qu’elles rencontrent le fil sous tension et actif, entraînant leur mort, a déclaré jeudi le porte-parole des pompiers et des secours de Portland, Rick Graves.

Des tempêtes de verglas consécutives ont a récemment critiqué l’Oregon, abattre des arbres et des lignes électriques dans l’État depuis samedi. Au moins 11 décès liés aux tempêtes hivernales ont été signalés dans l’Oregon depuis le 11 janvier.

Washington a déclaré qu’elle se souvenait d’avoir été au lit mercredi matin et d’avoir vu un éclair dehors à travers ses rideaux fermés.

“Au début, je n’étais pas vraiment sûr de ce que c’était, alors j’ai en quelque sorte ouvert les stores et puis… j’ai réalisé que c’était le poteau électrique”, a déclaré Washington. “J’étais là et ça a fait un autre pop fort.”

Washington, qui travaille dans une garderie, a déclaré qu’elle avait regardé par la fenêtre et vu qu’une ligne électrique était tombée sur un véhicule.

Elle a dit qu’elle était sortie et avait vu le père du bébé essayer de le faire monter dans le véhicule.

“Il a emmailloté le bébé dans ses bras, il marchait dans l’allée et il a glissé, il est tombé à la renverse et le bas de son pied a touché la ligne”, a déclaré Washington. «Il a pris un peu feu, il fumait et c’était tout. Plus rien après ça.

Une femme qui s’est précipitée pour vérifier si le bébé allait bien a également glissé, est tombée et a touché la ligne de la même manière, selon Washington.

Alors que Washington était au téléphone avec un opérateur du 911, elle a déclaré qu’un adolescent avait couru devant elle pour l’aider, mais avait glissé, était tombé en avant et avait touché la ligne électrique tombée, mais toujours active.

« À ce moment-là, je ne savais pas quoi penser, j’avais l’impression que tout s’était passé si vite », a-t-elle raconté.

Aucun de ses voisins tombés ne bougeait et elle s’inquiétait pour le bébé, a déclaré Washington.

«Je savais que je devais faire quelque chose parce que le bébé a commencé à bouger», a-t-elle déclaré. “Il bougeait la tête, et c’est comme ça que j’ai su qu’il était toujours là.”

L’opératrice l’a prévenue que la situation pouvait être dangereuse, mais elle a continué à courir à la rescousse du bébé.

L’enfant était toujours dans les bras de son père et elle a pu s’approcher suffisamment pour l’attraper sans se blesser.

“J’ai des petits frères, j’espère que quelqu’un fera la même chose”, a déclaré Washington, qui a qualifié l’incident meurtrier d'”incroyable” et de “difficile à comprendre”.

Graves, du service d’incendie et de secours de la ville, a honoré son héroïsme lors de la conférence de presse de jeudi, la qualifiant d’altruiste.

« Heureusement, nous avons parmi nous un enfant en bas âge qui va pouvoir s’épanouir et faire tout ce qu’il peut à mesure qu’il avance, et il est ici en partie grâce aux actes héroïques d’un membre de notre communauté. » il a dit.

Les causes du décès des trois individus sont toujours en suspens.

Kaylene Chassie, Mary Gilbert, Elizabeth Wolfe et Robert Shackelford de CNN ont contribué à ce rapport.