Une femme de Plano Texas arrêtée pour une attaque raciste contre des femmes indiennes

Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas « blanc » que vous n’êtes pas un biscuit à la soupe. C’est le genre d’histoire qui vous fait serrer la mâchoire très fort et souhaiter le pire à l’agresseur. Nous sommes convaincus que vous vous joindrez à nous dans cette entreprise une fois que vous aurez regardé la vidéo suivante où le biscuit salé Ritz en question dit :

“Je vous déteste, putain d’Indiens… partout où je vais, vous, les Indiens, vous foutez partout.”

Elle a continué à menacer les femmes si elles n’arrêtaient pas d’enregistrer sa diatribe raciste :

« Je vais te tirer dessus, putain. »

Cette vidéo est actuellement diffusée de haut en bas sur la chronologie de Twitter et les victimes et le coupable ont été identifiés de manière positive. Selon la page Twitter du département de police de Plano, la femme raciste s’appelle Esmeralda Upton et elle a été arrêtée.

Il convient de noter que Plano PD enquête sur cet incident comme un crime de haine. L’une des femmes attaquées s’est identifiée comme Rani Banerjee et elle a parlé ouvertement de son expérience terrifiante à WFAA.

« Soudain, nous avons entendu cette femme crier après nous et a commencé à venir vers nous. Nous avons été choqués par les insultes raciales qu’elle a utilisées et son attitude combative », a déclaré Banerjee.

«Ce qui était si effrayant, c’est qu’elle s’est approchée de très près et non seulement nous a agressés verbalement, mais a commencé à nous agresser physiquement. Elle a commencé à me frapper », a déclaré Banerjee.

