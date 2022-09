Une femme de Pennsylvanie tuée par un requin taureau alors qu’elle faisait de la plongée avec tuba aux Bahamas

Plus tôt dans la journée, la famille – des passagers voyageant à bord d’Harmony of the Seas, une croisière Royal Caribbean de sept nuits – a réservé une excursion privée de plongée en apnée avec une entreprise locale qui les a emmenés à Green Cay au large de Nassau, a déclaré Skippings lors d’une conférence de presse.

Malgré l’attention que les attaques de requins reçoivent chaque été, elles sont rares. L’année dernière, l’International Shark Attack File du Florida Museum of Natural History a enquêté sur 137 interactions présumées entre les humains et les requins dans le monde entier. Parmi ceux-ci, 73 ont été considérés comme des morsures d’attaque de requin non provoquées sur des humains et 39 ont été cataloguées comme des morsures provoquées.