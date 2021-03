Certains des messages anonymes contenaient des images et des vidéos trafiquées qui tentaient d’incriminer les adolescents avec de fausses représentations montrant certains d’entre eux. nue, en buvant de l’alcool ou en vapotant. Parfois, les SMS prenaient une tournure encore plus sombre, disant à au moins une fille de se suicider.

Mme Spone, de Chalfont, en Pennsylvanie, a été accusée la semaine dernière de trois chefs de cyber-harcèlement d’un enfant et de trois autres chefs de harcèlement. The Philadelphia Inquirer a rapporté que Mme Spone avait été arrêtée mais relâchée à la condition qu’elle comparaisse à une audience préliminaire le 30 mars. Les tentatives pour joindre Mme Spone pour commentaires par téléphone et par courriel ont échoué, et on ne savait pas si elle avait un avocat.

«Cette technologie est non seulement très répandue, mais facile à utiliser», a déclaré Matt Weintraub, le procureur du comté de Bucks, dont le bureau a supervisé l’affaire. « C’est quelque chose que votre voisin du bas de la rue peut utiliser, et c’est très effrayant. »

La police soupçonne que les médias modifiés ont été créés grâce à la technologie deepfake, qui devient à la fois plus sophistiquée et accessible, jouant avec les préoccupations des experts selon lesquelles elle peut être utilisée pour harceler ou commettre des crimes. Avec la technologie deepfake, les gens peuvent prendre une image fixe et la mapper sur une vidéo existante pour altérer de manière désobligeante l’apparence de quelqu’un.

Plus tard dans la journée, Madi Hine a approché sa mère en pleurant de façon hystérique à propos des textes harcelants, a déclaré sa mère. Sa fille a admis qu’elle était gênée et lui a dit qu’elle avait reçu des SMS anonymes la représentant nue ou lui disant de se suicider pendant un mois avant que les propriétaires du gymnase ne reçoivent quoi que ce soit.

«J’étais tellement bouleversée», a déclaré Jennifer Hine. «Ce qui la gardait saine d’esprit, c’était de retourner dans ce gymnase.»

Quelques jours après le retour de la fille de Mme Hine au gymnase, a déclaré Mme Hine, elle a commencé à recevoir des messages texte anonymes sur son téléphone portable indiquant où se trouvait sa fille et comment l’expéditeur était déçu que sa fille soit retournée au gymnase. Cela a incité Mme Hine à déplacer sa fille dans un gymnase hors de l’État. Mais en août, a déclaré Mme Hine, des textes similaires ont également commencé à être envoyés aux amis de sa fille.

Les propriétaires du gymnase ont regretté la campagne de harcèlement.

« Victory Vipers a toujours promu un environnement familial et nous sommes désolés pour toutes les personnes impliquées », ont déclaré les propriétaires du gymnase, Mark McTague et Kelly Cramer, dans un communiqué, ajoutant que l’incident s’était produit en dehors du gymnase et que tous les athlètes impliqués n’étaient plus impliqués. assisté là-bas. «Nous avons des politiques bien établies et une politique anti-intimidation très stricte dans notre programme.

Les responsables de la police ont déclaré qu’ils exécuté plusieurs mandats de recherche tout au long de l’année pour déterminer la source des SMS. Les enquêteurs ont demandé que les fournisseurs révèlent les adresses IP associées aux numéros de téléphone assortis, qui ont conduit au domicile de Mme Spone.

Le 18 décembre, la police a déclaré qu’ils se sont rendus au domicile de Mme Spone avec un mandat de perquisition et ont saisi plusieurs appareils, dont plusieurs téléphones portables. Avec un autre mandat de perquisition approuvé le 28 décembre, la police a déclaré avoir analysé les appareils et constaté que six messages sur l’un des téléphones portables indiquaient la date à laquelle les victimes avaient reçu les textes.

Henry Ajder, qui fait des recherches sur les deepfakes, a déclaré que des crimes comme celui que Mme Spone a été accusé d’avoir mené sont quelque chose qu’il a vu venir. La génération de deepfakes est devenue plus accessible aux gens grâce aux applications et aux outils d’échange de visage et de synchronisation labiale. Les gens peuvent même en embaucher d’autres via des forums en ligne pour générer des deepfakes plus réalistes.

Bien que de nombreuses applications disponibles, comme celle du site Web de généalogie MyHeritage, ne produisent pas d’images incroyablement réalistes, M. Ajder prévoit qu’au cours des cinq prochaines années, la technologie permettant de créer des représentations plus réalistes pourrait émerger plus largement.