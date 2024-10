Une femme de Nouvelle-Écosse a recours à une intervention chirurgicale aux États-Unis pour son endométriose en raison des temps d’attente au Canada

Une Néo-Écossaise est en route vers le sud de la frontière pour subir une intervention chirurgicale pour son endométriose – une procédure à laquelle elle ne pouvait pas facilement accéder au Canada.

Steph McNamara, d’Halifax, affirme que les longs délais d’attente pour les services gynécologiques au Canada lui ont forcé la main, car ses options étaient limitées alors que sa douleur persistait.

« Je n’ai que 37 ans et j’ai encore tellement de vie à vivre. Et c’est juste une maladie tellement débilitante », a-t-elle déclaré.

McNamara n’avait que 24 ans lorsqu’elle a découvert qu’elle pouvait souffrir d’endométriose, une maladie dans laquelle les tissus se développent à l’extérieur de l’utérus et provoquent de fortes douleurs. Elle a eu plusieurs visites aux urgences, de graves ballonnements et des problèmes de vessie.

À part le contrôle des naissances, on lui a dit que les médecins ne pouvaient pas faire grand-chose.

« L’année dernière, j’ai ressenti un symptôme très rare. C’est ce qu’on appelle l’endométriose ombilicale où (il y a) des saignements de mon nombril, des saignements de mon nombril. Et cela a provoqué des symptômes vraiment extrêmes », a-t-elle déclaré.

C’était plus que ce que McNamara pouvait supporter et elle a décidé de recourir à une excision chirurgicale dans le Maine. Elle est partie lundi pour l’intervention.

Bien que le traitement soit parfois offert en Nouvelle-Écosse, l’attente peut être longue.

« Je trouve merveilleux que la clinique IWK existe pour le traitement de l’endométriose et des douleurs pelviennes », a déclaré McNamara en faisant référence à une clinique spécialisée qui a ouvert ses portes au IWK Health Centre en 2021.

« Le problème, cependant, c’est que quelqu’un comme moi qui avait demandé à être référé là-bas, j’aurais attendu deux, deux ans et demi, trois ans pour y entrer. »





Une femme de Nouvelle-Écosse réclame davantage d’options chirurgicales pour l’endométriose dans la province



Au lieu de cela, elle envisage de payer 50 000 $ pour l’opération aux États-Unis, ce qui l’a incité à maximiser ses cartes de crédit et à contracter un emprunt bancaire.

Ses amis ont essayé de l’aider à traverser une collecte de fonds en ligne.

Une amie, Kristen Herrington, organise également des événements et vend aux enchères une œuvre d’art dans sa galerie d’art, Togetherland.

« C’est une chose difficile pour les femmes d’en parler en premier lieu, puis lorsqu’elles sont confrontées à une maladie qui bouleverse leur vie et qui les empêche de continuer à vivre leur quotidien », a déclaré Herrington. « C’est une discussion dont nous devons parler. »

C’est pourquoi McNamara et ses amis espèrent que son histoire diffusera un message plus large et attirera l’attention sur l’endométriose et les soins.

C’est un message que la Dre Elizabeth Randle, gynécologue au IWK Health Centre, souhaite également partager. Elle affirme que l’hôpital dispose d’une équipe chirurgicale multidisciplinaire qui peut prodiguer les soins, mais elle reconnaît que les temps d’attente peuvent être difficiles.

« Au niveau gouvernemental, en termes d’allocation des ressources, davantage d’éducation et davantage de plaidoyer ne peuvent qu’aider », a-t-elle déclaré.

Dans un communiqué, la province affirme qu’une nouvelle clinique de santé pelvienne ouvrira ses portes à Dartmouth l’année prochaine et qu’un investissement de 1,6 million de dollars dans les services gynécologiques améliore actuellement les temps d’attente.

Pendant ce temps, McNamara se dit prête à vivre pleinement sa vie et espère que d’autres femmes auront également cette chance.

« J’espère que les gouvernements fédéral et provincial se rendront compte qu’il y a tout simplement trop de femmes en difficulté », a déclaré McNamara.