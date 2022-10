Une femme de Noida coupe ses cheveux en solidarité avec les manifestations anti-hijab en Iran

Une série de manifestations ont eu lieu en Iran et dans d’autres pays à la suite de la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en détention à Téhéran le 16 septembre. Une femme de Noida, Uttar Pradesh, s’est jointe au nombre croissant de femmes pour manifester leur solidarité avec les manifestations anti-hijab en Iran.

Une vidéo d’une résidente du secteur 15A de Noida, le Dr Anupama Bhardwaj, la montre en train de se couper les cheveux pour soutenir les manifestantes iraniennes.

ईरान की माहसा अमीनी की मौत का विरोध नोएडा में भी दिखाने लगा है। नोएडा के सेक्टर 15 ए निवासी डॉ अनुपमा भारद्वाज ने एक वीडियो बनाकर उसे मीडिय मीडिया पर पोस्ट किया है जो बहुत से वायरल हो ह्ट किय. इस वीडियो में डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज अपने बाल काटती हुई दिखाई दे रही हैं। pic.twitter.com/K4NnFl8pYN – Shailendra Tiwari (@Shailendra_Jour) 8 octobre 2022

À noter, l’Iran a vu des manifestations éclater après le décès de Mahsa Amini alors qu’elle était détenue contre son gré par la police des mœurs qui “appliquait des lois strictes sur le hijab”. Amini, une femme kurde en visite à Téhéran, était originaire de la région du Kurdistan, au nord-ouest du pays. Elle a été détenue par la police des mœurs, connue sous le nom de “Gasht-e-Ashab”, accusée d’être “habillée de manière impudique”.

Pour attirer l’attention sur les règles oppressives de leur pays, les femmes iraniennes ont commencé à brûler leur hijab et à se couper les cheveux en public. “Mort au dictateur” est scandé alors qu’ils exigent la fin de la dictature de trois décennies du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Plus tôt, Melek Mosso, une musicienne turque, s’est jointe aux manifestations en se coupant les cheveux sur scène devant la foule. Plusieurs artistes français se sont également prononcés en faveur des femmes iraniennes.

La star mondiale Priyanka Chopra a également exprimé son soutien aux manifestations anti-hijab et a rédigé une longue note sur l’incident pour ses partisans. “Des femmes en Iran et dans le monde se lèvent et élèvent la voix, se coupent les cheveux publiquement et de nombreuses autres formes de protestation pour Mahsa Amini, dont la jeune vie a été si brutalement enlevée par la police iranienne de la moralité pour avoir porté son hijab ‘incorrectement’ ,” elle a écrit.

Auparavant, l’actrice d’origine iranienne Mandana Karimi a publié une vidéo Instagram de 17 minutes dans laquelle elle a été vue au kiosque à musique de Mumbai organisant une manifestation en solo en solidarité avec les grandes manifestations en Iran.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient des manifestants exigeant l’éviction de l’establishment clérical au milieu d’un nombre croissant de morts et d’une violente agression par des policiers utilisant des gaz lacrymogènes et, dans certains cas, des balles réelles.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici