PHOENIX (AP) – Une femme de New York a été condamnée à quatre mois de prison pour avoir interféré avec des membres d’équipage à bord d’un vol de Dallas à Los Angeles l’année dernière qui a dû être détourné vers Phoenix, selon les procureurs fédéraux.

Ils ont déclaré que Kelly Pichardo et un autre passager de première classe avaient eu un comportement intimidant sur le vol et que les deux femmes avaient dû être retirées de l’avion après son atterrissage à l’aéroport international de Phoenix Sky Harbor le 24 février 2021.

Les autorités ont déclaré que les femmes avaient chacune agressé un passager pendant le vol et utilisé des insultes racistes lorsqu’un passager leur a demandé de s’arrêter.

Pichardo aurait également craché sur l’homme lorsqu’il aurait tenté d’enregistrer l’altercation.

L’affaire a fait l’objet d’une enquête par le FBI et la police de Phoenix et les deux femmes ont été inculpées de conduite désordonnée pour avoir agressé verbalement et physiquement d’autres clients et membres d’équipage de conduite.

Les procureurs ont déclaré que Pichardo, un résident du Bronx âgé de 32 ans, avait été condamné à verser près de 9 200 dollars de dédommagement à American Airlines à la suite de l’altercation.

Ils disent que Pichardo purgera également trois ans de liberté surveillée après sa peine de prison.

L’autre passagère impliquée dans l’incident a plaidé coupable et sera condamnée en novembre.

