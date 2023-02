Une femme de New York coupable d’avoir tenté de tuer une esthéticienne avec un gâteau au fromage empoisonné pour lui voler son identité | Nouvelles américaines

Une femme a été reconnue coupable d’avoir tenté de tuer une esthéticienne avec un gâteau au fromage empoisonné afin de voler son identité.

Viktoria Nasyrova, 47 ans, a apporté le dessert chez la femme La ville de New York à la maison lors d’un rendez-vous pour les cils en août 2016.

Nasyrova aurait mangé deux morceaux du gâteau au fromage avant d’offrir le troisième morceau à Olga Tsvyk, 35 ans.

Mme Tsyvk, qui a survécu à l’incident, a été retrouvée dans le coma – les procureurs ont déclaré que Nasyrova avait dispersé des pilules autour de son corps pour le faire ressembler à un suicide avant de prendre son passeport et ses objets de valeur.

On a découvert plus tard que le gâteau au fromage contenait un puissant sédatif appelé phénazépam. Nasyrova a été arrêtée après la découverte de son ADN sur la boîte.

Le procès a été dit que les deux femmes se ressemblaient, avec des cheveux noirs et des tons de peau similaires.

La procureure du district de Queens, Melinda Katz, a déclaré que les jurés avaient vu « à travers la tromperie et les stratagèmes de l’accusé ».

“Elle a mélangé une part de gâteau au fromage avec une drogue mortelle afin de pouvoir voler le bien le plus précieux de sa victime sans méfiance – son identité.

“Heureusement, sa victime a survécu et le poison a ramené directement le coupable.”

Image:

Nasyrova était auparavant recherchée par Interpol pour avoir prétendu avoir tué son voisin en Russie



Un homme a également témoigné que Nasyrova l’avait empoisonné avec du poisson dans son appartement après leur rencontre sur une application de rencontres.

Ruben Borukhov a déclaré qu’il s’était évanoui en quelques minutes et avait découvert plus tard que sa montre avait disparu et que des milliers de dollars de frais étaient apparus sur sa carte de crédit.

Avant son arrestation, Nasyrova figurait également sur la liste rouge d’Interpol après avoir été accusée d’avoir fui la Russie pour avoir tué son voisin en 2014.

Elle aurait été filmée par CCTV avec le corps de la femme sur le siège passager de sa voiture.

En savoir plus sur Sky News :

Le «chef de file de la contrebande de pinsons» emprisonné à New York

Une adolescente portée disparue depuis plus d’un an retrouvée vivante dans une armoire

Nasyrova a nié cette allégation dans une interview de 2017 avec CBS et a affirmé que les images étaient fausses et qu’elle avait été encadrée par la police.

Elle a également déclaré au New York Post qu’elle avait travaillé comme dominatrice à New York – et a suggéré que l’incident du gâteau au fromage était une intoxication alimentaire.

Nasyrova risque 25 ans de prison lorsqu’elle sera condamnée le mois prochain.