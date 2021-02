Une femme de New York a retrouvé son chien après avoir fui l’accident de voiture qui a tué son fiancé une semaine plus tôt.

Anna Marie Fasano a passé près d’une semaine à rechercher désespérément le Cane Corso, Shadow, âgé de deux ans, porté disparu depuis samedi matin.

Le chien de 100 lb était avec son futur mari Michael March, 45 ans, lorsqu’il s’est rendu au magasin pour mourir tragiquement dans un accident à quelques minutes de leur domicile à Brooklyn.

Shadow a quitté la scène avant que Fasano ne puisse l’atteindre, provoquant une recherche désespérée d’une semaine, avec Fasano disant: « Mon cœur a été brisé deux fois. »

Mais vendredi, le chien a été découvert par un trappeur de chiens bénévole près de Floyd Bennet Field, près de l’endroit où March, un premier intervenant, était décédé quelques jours plus tôt.

Fasano a déclaré que c’était «la première fois que je souriais depuis tout. Mon bébé est à la maison.

Le couple devait se marier en mai.

Michael March, 45 ans, photographié sur une photo de Facebook avec sa fiancée AnnMarie Fasano, est décédé dans un accident de voiture samedi dernier. Leur chien Shadow s’est enfui de l’accident et a été retrouvé après une semaine de recherche

Shadow, un Cane Corso de deux ans de 100 lb, était dans la voiture lors de l’accident mortel, mais a survécu sans se blesser, disparaissant pendant une semaine avant d’être retrouvé par un trappeur de chiens bénévole. Ombre photographiée sur Facebook avant l’accident

Fasano a publié ces photos de Shadow après sa reprise une semaine après la mort de son propriétaire Michael

Fasano a déclaré que « la maison de son bébé » sur des photos publiées sur Facebook de Shadow, le chien qu’elle partageait avec son défunt mari

« Ce chien a survécu à un accident de voiture mortel, de l’autre côté de la promenade de la ceinture, a vécu sur la neige dans une zone boisée près d’un terrain de golf pendant une tempête de neige et il est à la maison et OK », a déclaré Fasano au New York Post vendredi.

Elle a ajouté qu’il était de bonne humeur mais visiblement nerveux et faible.

«Ils m’ont ramené à la maison», dit-elle. «Je lui ai donné une escalope de poulet, il l’a tenace. Il a tellement peur d’être seul qu’il me suit partout. Après tout ça, je suis juste comme wow. C’est la première fois que je souris depuis tout. Mon bébé est à la maison.

Michael Mark, photographié sur Facebook avec Shadow, était un premier intervenant pendant la pandémie

L’homme de 45 ans, photographié sur Facebook avec Shadow, accélérait lorsqu’il s’est écrasé, a déclaré la police

Shadow est un chien Cane Corso âgé de deux ans qui a été adopté par la famille

La tragédie a commencé une semaine plus tôt lorsque March, un premier intervenant pendant la pandémie, avait quitté leur maison nouvellement achetée à Gerritson Beach, à Brooklyn, pour aller au magasin acheter des collations pour la fille de 13 ans de Fasano, qu’il avait accueillie. comme le sien.

La police a déclaré que March, qui avait emmené Shadow avec lui, accélérait et avait perdu le contrôle de la voiture juste avant 10 h 15 samedi sur la Belt Parkway dans un virage près du pont de Gerritsen Inlet.

Il a été emmené à l’hôpital de santé de NYU Langone, où il était initialement considéré comme stable, selon la police, mais est décédé plus tard des suites de ses blessures.

Lorsqu’il n’y avait aucun signe de Shadow à l’hôpital ou sur les lieux de l’accident, Fasano a lancé une équipe de recherche mais est venu vide.

‘[He] vient de perdre le contrôle et c’est tout », a déclaré Fasano. «Mais personne n’a vu le chien, donc je ne sais pas ce qui s’est passé. Même s’il est décédé, j’aimerais le savoir. J’étais dehors toute la nuit à chercher », a-t-elle déclaré, comme le rapporte The Post.

Le couple devait se marier en mai et venait d’acheter une maison à Gerritson Beach à Brooklyn.

Michael March, photographié sur une photo publiée sur Go Fund Me, aidait à élever les enfants de Fasano, qu’il avait pris comme siens, a-t-elle déclaré.

Elle a également ouvert un Go Fund Me, recueillant plus de 10 000 $ pour payer les frais funéraires de mars et appelant à l’aide pour retrouver le chien.

Fasano a publié sur le site: « Mon cœur a été brisé deux fois, mon fiancé Michael March a été tué dans un accident de voiture mortel où mon chien Shadow, une belle canne corso noire, était également dans la voiture au moment de l’accident et n’a pas été vu. puisque.’

Elle a ajouté: « Michael March était l’amour de ma vie, un premier intervenant pendant covid. Notre ombre de chien était avec Michael pendant l’accident, mais n’a pas été retrouvée sur les lieux du crime et n’a pas été revue depuis.

Fasano a dit que le couple était ‘Je me bousculais juste pour joindre les deux bouts ‘mais’ ça n’avait pas d’importance parce qu’on s’était eu mais maintenant je suis perdu. C’était un homme si doux et au bon cœur qu’il aidait même à élever mes enfants comme s’ils étaient les siens.