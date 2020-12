Une femme du Queens risque jusqu’à un an de prison après avoir été accusée d’avoir labouré sa BMW dans une foule de 50 manifestants dans le centre de Manhatta.

Six personnes ont subi des blessures non mortelles après que Kathleen Casillo a accéléré sa berline BMW dans le groupe rassemblé à East 39th Street et Third Avenue vendredi après-midi.

Casillo, 52 ans, a été détenue près des lieux et placée en garde à vue avant d’être accusée de mise en danger imprudente.

Elle a par la suite été libérée et doit comparaître devant le tribunal le 22 février.

Casillo avait sa fille de 29 ans dans sa voiture au moment où elle est entrée en voiture dans les manifestants qui étaient rassemblés pour soutenir une grève de la faim dans un centre de détention de l’ICE.

Selon TMZ, Casillo dit que les militants ont encerclé sa voiture alors qu’elle ralentissait dans la rue, avant de commencer à frapper le véhicule coûteux.

Elle affirme que les manifestants ont alors commencé à crier « White privilege b *** h », la poussant à craindre pour sa vie et à fuir les lieux.

Casillo ne se souviendrait pas avoir frappé qui que ce soit alors qu’elle posait le pied sur l’accélérateur pour échapper aux fracas.

Six personnes ont subi des blessures non mortelles après que Kathleen Casillo (photo) a accéléré sa berline BMW dans le groupe rassemblé à East 39th Street et Third Avenue vendredi après-midi. Elle a été accusée de mise en danger imprudente

La berline BMW de Casillo est vue avec son pare-brise écrasé après avoir heurté plusieurs manifestants vendredi après-midi

Des vélos gisent au sol après qu’une voiture a heurté plusieurs manifestants à Manhattan réunis pour soutenir des personnes en grève de la faim dans un centre de détention de l’ICE

Un manifestant blessé est vu chargé dans une ambulance à la suite de l’incident qui a laissé six personnes à l’hôpital

Un manifestant brandit leur vélo mutilé après avoir été heurtés par le véhicule avec leur vélo vendredi

La plupart des blessés ont été transportés à l’hôpital de Bellevue pour y être soignés.

La police a également arrêté et inculpé une autre femme sur les lieux de la manifestation après avoir prétendument tenté d’intervenir. avec un ambulancier médical fournissant une aide médicale à l’un des manifestants blessés.

Cette femme a été accusé de conduite désordonnée et d’obstruction à l’administration gouvernementale.

Le groupe de manifestants organisait une manifestation de soutien aux personnes en grève de la faim dans une installation ICE du comté de Bergen, dans le New Jersey.

Plusieurs personnes détenues dans l’établissement gouvernemental sont privées de nourriture depuis quatre semaines maintenant pour attirer l’attention sur leur mauvais traitement dans l’établissement.

50 manifestants manifestaient dans la région, selon WABC-TV

Des images de smartphone diffusées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de manifestants tenant des banderoles sur la route à l’intersection de East 39th Street et Third Avenue.

Environ quatre piétons sont ensuite vus rassemblés autour de la BMW qui semble avoir ralenti jusqu’à l’arrêt.

On peut voir deux manifestants frapper sur le côté de la voiture – semblant corroborer l’histoire de Casillo.

D’autres manifestants peuvent être entendus crier alors que la voiture roule dans la rue après avoir renversé des piétons et une personne à vélo.

Les agents se rassemblent autour de la BMW noire de Casillo après qu’elle a été emmenée pour interrogatoire

De nombreux véhicules FDNY, ambulances et voitures de police étaient sur les lieux vendredi après-midi alors que l’enquête se poursuivait

Plusieurs ambulances et véhicules d’urgence ont été vus vendredi à East 39th Street et Third Avenue à Manhattan juste après 16 heures.

Des dizaines d’agents et de personnel d’urgence sont rassemblés sur les lieux de la collision vendredi

Le personnel d’urgence reste sur les lieux où des piétons ont été heurtés par la voiture alors que la nuit tombe dans la ville