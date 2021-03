Les deux autres enfants de Mallika étaient également avec elle, un fils âgé de 4 ans et une fille, 2 étaient également avec elle. Elle a commencé à saigner et les passants sont arrivés à ses côtés et ont frénétiquement essayé d’appeler les urgences et l’ambulance, mais n’ont pu atteindre personne. Juste à ce moment, Shobha Prakash qui passait pour prendre un bus pour rejoindre son école à Navilur. Les habitants lui ont demandé de l’aider et Shobha, voyant la femme tellement souffrante, est venue l’aider.

