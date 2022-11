Une femme de Montgomery a collecté 9 000 $ sur un objectif de 35 000 $ pour aider les sans-abri qui vivent toujours sans voiture – Shaw Local

Veronica Horton de Montgomery a déclaré que l’itinérance est quelque chose de personnel pour elle.

Horton a commencé à vivre dans sa voiture le 4 novembre à Wheaton et y vivra jusqu’à ce qu’elle ait recueilli 35 000 $ pour soutenir Communautés de pontune organisation à but non lucratif du comté de DuPage au service des familles sans abri du comté.

Au jeudi 10 novembre, Horton avait amassé plus de 9 000 $ et n’a pas l’intention de rentrer chez lui de si tôt.

“Je resterai là-bas jusqu’à ce que j’atteigne le but”, a déclaré Horton.

Veronica Horton, de Montgomery, prévoit de vivre hors de sa voiture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir du vendredi 4 novembre 2022, aussi longtemps qu’il le faudra jusqu’à ce qu’elle ait recueilli 35 000 $ pour Bridge Communities afin de servir les sans-abri. (Photo fournie par Bridge Communities)

Horton a grandi dans l’Indiana et vit dans l’Illinois depuis 25 ans. Elle a déménagé à Montgomery il y a trois ans et travaille chez Bridge Communities depuis décembre 2021.

Horton a un lien personnel avec ceux que son entreprise sert. En 2008, sa famille s’est retrouvée sans abri.

“C’est arrivé si vite”, a déclaré Horton. “Je me suis réveillé et nous prenions le petit déjeuner dans notre maison et, le soir, je visitais un refuge pour sans-abri avec mes deux enfants.”

Horton et sa famille ont reçu l’aide de Lazarus House à St. Charles pendant neuf mois.

Horton a déclaré qu’être sans abri ne signifie pas nécessairement vivre dans la rue. Elle a dit que les familles se doublent dans la maison d’un parent ou que parfois les enfants restent avec leurs grands-parents ou leurs proches pendant que leurs parents dorment dans leur voiture ou dans la rue.

C’est pourquoi, lors de la 19e édition Faire la grasse matinée samedi le 5 novembre, Horton est passée au niveau supérieur lors de sa première année de participation. Elle vit de sa voiture jusqu’à ce qu’elle ait amassé 35 000 $ sur l’objectif de 125 000 $ de Bridge Communities.

“J’ai été très honoré de pouvoir partager mon histoire et de faire la lumière sur le fait que cela peut arriver à n’importe qui, n’importe quand. Ce sont vos voisins, ce sont vos amis, c’est votre famille », a déclaré Horton.

Seuls les dons effectués directement au fonds Horton ira vers son objectif de 35 000 $. Tous les fonds recueillis par Sleep Out Saturday serviront à soutenir les familles qui entrent dans les communautés Bridge.

Horton a déclaré qu’il en coûtait environ 20 000 $ par an à Bridge Communities pour subvenir aux besoins d’une famille. Bridge Communities fournit aux familles un appartement, couvrant le coût du loyer, d’Internet, du chauffage et d’autres services publics.

Les familles desservies par Bridge Communities doivent avoir un enfant de moins de 18 ans.