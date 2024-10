Une femme de Milwaukee inculpée après un délit de fuite faisant 2 blessés à West Allis

Une femme de Milwaukee fait face à de multiples délits après que les autorités ont déclaré qu’elle avait intentionnellement percuté avec son véhicule deux piétons, dont le père de son enfant, à West Allis.

Shakeena Howell, 33 ans, est accusée de deux chefs de délit de fuite, causant de graves blessures corporelles ; deux chefs d’accusation de mise en danger imprudente au deuxième degré (un chef d’accusation est lié à la violence domestique) ; deux chefs d’accusation pour conduite d’un véhicule avec un permis suspendu causant des lésions corporelles ; et un chef d’accusation chacun pour dommages criminels à la propriété et violence domestique.

S’il est reconnu coupable de toutes les accusations, Howell risque jusqu’à 63 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 181 000 $.

Howell pensait que le père de son enfant entretenait des relations avec l’un des employés de son agence d’intérim

Selon la plainte pénale :

Le 4 octobre, vers 6 h 45, la police de West Allis s’est rendue au 7447 W. Greenfield Ave. après avoir reçu des informations faisant état d’un véhicule heurtant un piéton. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont observé deux personnes blessées, qui ont ensuite été transportées vers un hôpital pour y être soignées. Les deux victimes, deux hommes, ont subi des fractures à la suite de l’accident.

Les agents ont parlé à cinq témoins qui ont vu l’accident et ont appris que quatre d’entre eux – et l’une des victimes – étaient des employés de l’entreprise de travail temporaire de l’autre homme blessé dans l’accident. Ils étaient tous rassemblés dans un parking en attendant de partir travailler quand l’une des victimes s’est arrêtée dans son véhicule avec Howell et s’est garée sur South 75th Street – au sud de l’endroit où le reste de l’équipage s’apprêtait à partir pour être récupéré par la victime et Howell.

Howell et la victime – qui s’est révélée plus tard être le père de son enfant – se disputaient au sujet de l’infidélité présumée de la victime avec l’une des femmes membres de l’équipage qui se trouvait également sur le parking. Howell était également employé par l’agence d’intérim de la victime.

Après que la dispute ait été apparemment résolue, Howell est monté dans le véhicule de la victime, l’a conduit à travers le parking où se tenait l’équipage et a accéléré vers le véhicule de la femme avec laquelle Howell est accusé d’avoir des relations, le heurtant du côté passager.

L’accident a poussé le véhicule de la femme vers les deux victimes, ce qui a projeté les deux hommes dans la rue.

Après avoir heurté le véhicule, Howell a quitté les lieux et a continué sa route vers l’est sur West Greenfield Avenue. Elle ne s’est pas arrêtée ni n’est revenue sur les lieux pour vérifier les deux hommes blessés.

Les agents ont découvert plus tard que Howell n’avait pas de permis de conduire valide

Les agents ont découvert plus tard que Howell n'avait pas de permis de conduire et qu'il avait été cité pour conduite sans permis à trois reprises.

Howell a été arrêté quelques jours plus tard. Alors qu’elle était en train d’être arrêtée, elle a déclaré aux policiers : « Ce n’est pas un délit de fuite. Je n’ai heurté personne ; j’ai heurté une voiture. J’ai heurté le côté de sa voiture… ils dormaient ensemble. »

La prochaine comparution de Howell devant le tribunal est prévue pour le 18 octobre. De plus, on lui a ordonné de n’avoir aucun contact avec les victimes ou les autres employés de l’entreprise d’intérim.

