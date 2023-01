Une femme de ménage professionnelle ne jure que par ces 6 produits de nettoyage, et ils commencent à seulement 2 $

Si vous vous êtes déjà retrouvé dans le terrier du lapin des médias sociaux du nettoyage en profondeur de la maison, vous avez probablement entendu parler de Vanessa AmaroTikTok “Reine du nettoyage.” La femme de 31 ans compte plus de six millions de followers sur les réseaux sociaux, où elle s’appuie sur ses huit années d’expérience en tant que femme de ménage et experte en nettoyage pour partager des trucs et astuces pour frotter et ranger. Pour Amaro, “le bon sens n’est pas de notoriété publique”, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir quels produits sont les plus efficaces pour maintenir ce nettoyage en profondeur. Voici six produits de nettoyage de pharmacie par lesquels elle ne jure que :

1. Scrub Daddy Éponge

Prix: À partir de 4,59 $ Cette éponge non toxique et anti-rayures a un effet caméléon : Lorsque vous l’utilisez avec de l’eau froide, elle devient ferme, ce qui est idéal pour récurer le four. Mais avec de l’eau chaude, il devient doux et est parfait pour laver la vaisselle. Vous pouvez également les jeter au lave-vaisselle pour les désinfecter, ce qui n’est pas le cas pour les autres marques d’éponges (qui peuvent se désintégrer ou développer des odeurs désagréables).

2. Barre de savon Zote

Prix: À partir de 2 $ “Enfant, ma grand-mère me donnait un Tupperware rempli d’eau, mes chaussettes et une barre de savon Zote”, se souvient-elle. “Elle disait : ‘Okay mijita, lave tes chaussettes à la main.’ Et je m’asseyais là et les rendais à nouveau comme neufs.” À ce jour, elle utilise toujours Zote pour enlever les taches. “Beaucoup de gens achètent les détachants les plus chers, mais tout ce dont vous avez besoin est une barre de savon à 2 $.”

3. Plumeau Swiffer

Prix: À partir de 9,84 $ Si vous n’avez pas encore de Swiffer Duster, vous “auriez dû en avoir un hier”, plaisante Amaro. Contrairement à un plumeau standard, il “piége et emprisonne” jusqu’à trois fois plus de poussière et d’allergènes. Elle l’utilise pour l’électronique, les bibelots dans les bureaux à domicile, les stores et les fenêtres. Il existe également en différentes tailles, avec une option de poignée extensible pour les maisons avec de hauts plafonds.

4. Savon à vaisselle Dawn Platinum Powerwash

Prix: À partir de 4,99 $ Amaro aime le savon en spray Dawn’s Powerwash en raison de sa polyvalence. “Ce n’est pas seulement pour la vaisselle”, dit-elle. “Vous pouvez nettoyer une grande partie de votre maison avec juste du savon.” Avec un peu de produit, vous pouvez l’utiliser pour nettoyer les carreaux ou pour nettoyer les douches, les toilettes ou même les semelles de vos chaussures – essentiellement tout ce qui a une surface dure.

5. Nettoyant de nettoyage Clorox avec eau de Javel

Prix: À partir de 4,48 $ Pour un désinfectant, la marque de choix d’Amaro est le nettoyant en aérosol à base d’eau de Javel tout usage de Clorox. “Je ne peux pas nettoyer une maison sans mon Clorox”, dit-elle, insistant sur le fait que la désinfection de votre maison est tout aussi importante, sinon plus, que le simple époussetage et l’essuyage. Et le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes est d’accord : la désinfection peut tuer les virus et les bactéries qui restent sur les surfaces après le nettoyage.

6. Nettoyant pour vitres de pulvérisation