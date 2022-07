Une femme de Memphis incinérée aux Fidji, son mari accusé de meurtre

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – La famille d’une pharmacienne du Tennessee décédée lors de sa lune de miel à Fidji a décidé de l’incinérer dans la nation du Pacifique Sud plutôt que de la ramener à la maison parce que son corps était gravement endommagé, a déclaré jeudi un avocat représentant la famille.

Christe Chen, 36 ans, est décédée plus tôt ce mois-ci dans le complexe exclusif de Turtle Island. Son mari, Bradley Robert Dawson, 38 ans, a été inculpé de son meurtre et a fait sa première comparution mercredi devant la Haute Cour de Lautoka aux Fidji.

L’affaire a été ajournée au mois prochain et Dawson, qui est toujours en prison, n’a pas encore plaidé coupable. S’il est reconnu coupable, il pourrait encourir une peine d’emprisonnement à perpétuité.

L’avocat Ronald Gordon, qui représente la famille de Chen, a déclaré que les parents de Chen se sont rendus aux Fidji après la mort de leur fille mais n’ont pas embaumé son corps et ne l’ont pas emmenée aux États-Unis comme ils l’avaient espéré. Au lieu de cela, ils ont ramené ses cendres à la maison.

Gordon a déclaré que les jeunes mariés, qui étaient basés à Memphis, étaient arrivés aux Fidji le 7 juillet pour leur lune de miel au complexe, qui se trouve sur une île de 500 acres et limité à 14 couples à la fois.

Gordon a déclaré que le couple avait été entendu se disputer au dîner le 8 juillet et qu’à la suite d’un incident dans leur chambre, Dawson s’était enfui en kayak vers une autre île, emportant son portefeuille mais pas son téléphone ni sa montre GPS.

Ce n’est que l’après-midi suivant, après que le couple ait raté le petit-déjeuner et le déjeuner, que le personnel a découvert le corps de Chen, a déclaré Gordon. Il a dit qu’elle avait de multiples blessures contondantes à la tête.

Dawson a été retrouvé par la police environ 36 heures plus tard, a déclaré Gordon. Il a dit que Dawson avait peut-être essayé de se rendre sur l’île principale des Fidji, mais qu’il était resté sur l’île isolée habitée uniquement par des peuples autochtones qui avaient alerté les autres de la présence de Dawson.

L’avocat de Dawson, Iqbal Khan, a déclaré que d’après ce qu’il sait jusqu’à présent, il ne voit pas les éléments du meurtre. Il a déclaré que les enquêteurs ne lui avaient pas encore communiqué toutes les informations sur l’affaire, y compris le rapport d’autopsie, mais que ce qui s’était passé aurait pu être un accident.

Khan a déclaré que Dawson avait quitté le complexe parce qu'”il a paniqué, il a été choqué”. Il a dit que Dawson était bouleversé de perdre sa femme et qu’il se remettait lentement.

NBC News a rapporté que Dawson travaillait comme spécialiste des technologies de l’information pour une organisation à but non lucratif, Youth Villages, tandis que Chen avait travaillé comme chef pâtissier avant de retourner à l’école pour devenir pharmacien, et avait travaillé à ce titre dans un supermarché Kroger à Memphis.

L’année dernière, l’Université du Tennessee Health Science Center College of Pharmacy a félicité Chen sur Facebook pour avoir remporté un prix, le Wolters Kluwer Clinical Drug Information Award of Excellence in Clinical Communication.

Nick Perry, l’Associated Press