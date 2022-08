Une femme de McHenry plaide non coupable de la 7e violation présumée de conduite avec facultés affaiblies – Shaw Local

Une femme de McHenry a plaidé non coupable vendredi d’avoir prétendument conduit en état d’ébriété à Woodstock le 18 juillet, dans ce qui pourrait être sa septième infraction de conduite sous l’influence de l’alcool, selon un acte d’accusation déposé au palais de justice du comté de McHenry.

Laura G. Rodriguez, 46 ans, du bloc 600 de Watersedge Drive, est accusée de conduite aggravée sous l’influence, un crime de classe X ; conduite avec un permis révoqué (infraction subséquente), un crime de classe 4 ; conduite aggravée sous l’influence, un crime de classe 4 ; conduite sous l’influence, un délit de classe A ; et deux chefs d’utilisation abusive des voies de circulation, des délits mineurs, selon l’acte d’accusation.

Si elle est reconnue coupable de l’accusation la plus grave, conduite aggravée sous l’influence, elle encourt entre six et 30 ans de prison et des amendes pouvant atteindre 250 000 $.

Les procureurs allèguent que Rodriguez a des infractions pour conduite sous l’influence de l’alcool le 17 janvier 2004, dans le Wisconsin, et dans le comté de McHenry le 12 février 2002 ; 13 mars 2004 ; 4 octobre 2014 ; 4 mars 2014 ; et le 20 juillet 2021, selon l’acte d’accusation.

Rodriguez est détenu sous caution de 100 000 $ dans la prison du comté de McHenry. Elle doit déposer 10 000 $ pour être libérée sous caution avant le procès. Si elle devait déposer une caution, elle serait placée sur un appareil SCRAM, devrait s’abstenir de consommer de l’alcool ou de fréquenter des bars et devrait se soumettre à des tests d’urine aléatoires, selon des documents judiciaires.

Rodriguez, qui est représenté par un défenseur public adjoint, doit revenir devant le tribunal le 16 septembre.