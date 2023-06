Une femme de McHenry plaide coupable de conduite en état d’ébriété pour les cinquième et sixième fois, condamnée à 13 ans de prison – Shaw Local

Une femme de McHenry a plaidé coupable mercredi de conduite en état d’ébriété en 2021 (son cinquième DUI) à McHenry et en 2022 à Woodstock (un sixième DUI) et a été condamnée à 13 ans de prison, selon des documents déposés au palais de justice du comté de McHenry.

Laura G. Rodriguez, 47 ans, a conclu un plaidoyer de culpabilité négocié pour deux chefs de conduite aggravée sous l’influence devant le juge James Cowlin.

En échange de son plaidoyer de culpabilité, des chefs d’accusation supplémentaires de conduite sous l’influence de l’alcool, de conduite aggravée alors que le permis est suspendu ou révoqué et d’utilisation inappropriée des voies de circulation ont été rejetés.

Elle a été condamnée à 6,5 ans pour chaque accusation devant être purgée consécutivement.

Rodriguez doit purger 50% de sa peine et bénéficiera d’un an et demi de libération surveillée obligatoire à sa sortie de prison.

Elle recevra un crédit pour le temps passé dans la prison du comté de McHenry de 339 jours ainsi que pour 77 jours, une demi-journée pour chaque jour passé à travailler, à faire du bénévolat ou à participer à un programme d’auto-amélioration, selon l’ordonnance de condamnation supplémentaire au dossier.

Le juge a également conclu que ses crimes résultaient de la consommation ou de l’abus de drogues ou d’alcool et a recommandé qu’elle reçoive un traitement pendant sa détention au Département des services correctionnels de l’Illinois.

Les crimes de classe X pour lesquels elle a été condamnée auraient pu l’envoyer en prison jusqu’à 30 ans.

Les procureurs allèguent que Rodriguez a des infractions pour conduite sous l’influence de l’alcool le 17 janvier 2004, dans le Wisconsin ; et dans le comté de McHenry le 12 février 2002 ; 13 mars 2004 ; 4 octobre 2014 ; 4 mars 2014 ; et le 20 juillet 2021, selon l’acte d’accusation.

Les tentatives de joindre son avocat pour obtenir des commentaires n’ont pas abouti mercredi.