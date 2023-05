Une femme de McCollum Lake a attrapé et donné un coup de pied à un officier à l’aine lors de son arrestation, selon la police – Shaw Local

Une femme de 59 ans de McCullom Lake est accusée d’avoir attrapé et donné des coups de pied à un policier dans les organes génitaux lors d’une arrestation après avoir été retrouvée en train d’attaquer l’un de ses voisins, selon une plainte pénale déposée au palais de justice du comté de McHenry.

Pamela M. Szalacha, du pâté de maisons 4600 de Lake Shore Drive, a été inculpée le 12 mai de voies de fait graves contre un policier après avoir été accusée de lui avoir saisi les parties génitales et de lui avoir donné plusieurs coups de pied dans l’aine alors qu’il tentait de l’arrêter, une Crime de classe 2, selon la plainte.

Si elle est reconnue coupable, elle pourrait être condamnée à une peine de prison de trois à sept ans. L’accusation est également probatoire.

Elle est également accusée de deux chefs de dommages criminels à la propriété après avoir attrapé l’officier par le cou et, ce faisant, brisé sa chaîne en or, qui est évaluée à près de 1 700 dollars, selon la plainte. La deuxième accusation vient du fait qu’elle a brisé le téléphone d’une femme le 5 mai. Szalacha est également accusée de coups et blessures contre cette femme et d’avoir résisté à un agent de la paix, selon la plainte.

Dans une affaire civile déposée séparément des accusations criminelles, Szalacha est accusée de s’être rendue dans la propriété de la femme et de lui avoir crié dessus depuis la cour avant, selon une ordonnance de non-contact déposée au palais de justice du comté de McHenry.

La femme a ensuite appelé la police et on lui a dit d’enregistrer Szalacha si possible, conformément à l’ordre de non-contact. Elle est sortie et l’a fait, mais Szalacha a ensuite cassé le treillis de son jardin et a commencé à la frapper, ont déclaré les autorités, puis elle a attrapé une fourche et a frappé la femme au visage.

Szalacha a été libéré de la prison du comté de McHenry le 16 mai, selon des documents judiciaires. Elle n’a pas d’avocat inscrit sur son dossier et les tentatives pour la joindre lundi ont été infructueuses.

Elle est prévue pour une audience préliminaire dans son affaire pénale le 5 juin, selon les archives judiciaires.